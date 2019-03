Osnabrück. Tanz, Musik und Akrobatik aus der Karibik gibt es am Donnerstag, 7. März, in der Osnabrück-Halle zu bestaunen. Dort gastiert an diesem Tag die Show „Havana Nights“, die eine Geschichte erzählt, die dort jeder erleben könnte, die aber mit Show-Elementen gespickt sind, die alles andere als alltäglich sind.

Nach dem Tod des langjährigen Machthabers Fidel Castro öffnet sich das Land Kuba immer mehr. Vor allem Touristen sollen auf die karibische Insel gelockt werden. 2017 kamen nach einen Bericht des Tagesspiegels rund 4,25 Millionen Touristen nach Kuba. Der neue Präsident Miguel Diaz-Canel hat den Tourismus als Lokomotive der Wirtschaft ausgerufen, heißt es dort weiter.

Viele Menschen lassen sich von der Exotik und der Lebensfreude der Menschen auf Kuba anlocken und besuchen die Insel. Die Tänzerinnen und Tänzer der Havana Nights Dance Company sowie die Artistinnen und Artisten des Circo Nacional de Cuba drehen den Spieß jetzt um: Sie kommen nach Deutschland und bringen die Exotik und die Lebensfreude mit.

In ihrer Show erzählen sie von dem Touristen Luca, der zum ersten Mal nach Kuba reist. Er erliegt der Exotik und dem Charme der Insel sofort. Luca lässt sich von bunten Oldtimern, der Musik, dem Rum und den hübschen Kubanerinnen blenden, die zwischen den alten Kolonialbauten Salsa tanzen. Und der naive Luca merkt nicht, dass ihm vom Koffer bis zum Geldbeutel sein gesamtes Hab und Gut entwendet wird.

Doch natürlich beinhaltet die Show, die in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium von Kuba und unter der Schirmherrschaft der Botschaft der Republik Kuba in Deutschland entstanden ist, ein Happy End. Die Kubanerin Aleyna zeigt ihm, wie man sich in Kuba durchschlägt und verhilft ihm, sich sein ganzes Hab und Gut zurückzuholen. Am Ende werden sogar aus Feinden Freunde.

Von Akrobatik zu Salsa, Mambo, Cha-Cha-Cha und wieder zurück – so lässt sich die Show „Havana Nights“ wohl am besten umschreiben. „Jeder Zuschauer, egal welcher Nationalität kann diese Show verstehen. Es geht um Kubas Gegenwart und seine Anfänge, als es Kolonie der Spanier war“, sagte Tänzerin Clara Sandra Idalgo Selema dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Ihr Kollege Yúnior Lazaro Diaz Velazquez fügte an: „Man soll sich an unserer Kultur erfreuen, mehr über uns wissen – Tanz ist dabei das Wichtigste. Tanz macht glücklich!“ Und Tanz ist das, was die Darsteller der eben am besten können, wie der MDR urteilte: „Auch wenn es sehr nach Klischee klingt: Die Begeisterung, den Rhythmus haben die Tänzerinnen und Tänzer der Truppe einfach im Blut.“

Havanna Nights, Osnabrück-Halle, Osnabrück, Do., 7. 3., 20 Uhr, Eintritt: 39,36 bis 70,35 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de oder Tel. 0541/349024.

