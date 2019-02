Einbrecher stehlen technische Geräte der Kleinen Freiheit in Osnabrück CC-Editor öffnen

Zwei Einbrüche in zwei Tagen in der Kleinen Freiheit in Osnabrück. Archivfoto: David Ebener

Osnabrück. Erneuter Einbruch: In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in die Kleine Freiheit am Güterbahnhof eingebrochen. Sie stahlen technische Geräte, bestätigte Polizeisprecherin Mareike Edeler auf Nachfrage.