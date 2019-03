Verkraftet das die Rheiner Landstraße?

Osnabrück. Der Investor will einen Baumarkt, die Stadt einen Park+Ride-Platz. Aus dieser Interessenlage könnte sich eine Kooperation zum beiderseitigen Nutzen entwickeln. Aber danach sieht es an der Rheiner Landstraße nicht aus. Eher nach verstopften Straßen für Hellern und die Weststadt.

Manchen Heimwerker dürfte die Nachricht freuen, dass die Baumarktkette Globus in Hellern eine Niederlassung plant. Kurze Wege sind ein ja immerhin ein wichtiges Kriterium, wenn die Stadt das Vorhaben prüft. Allerdings nicht das einzige. Sämtliche Vor- und Nachteile einer Ansiedlung müssen auf den Tisch. Dafür will die Stadt jetzt ein Bebauungsplanverfahren einleiten. Das klingt zwar ein bisschen bürokratisch und im Schnelldurchgang geht es auch nicht, aber es schafft die beste Grundlage für eine sachgerechte Abwägung.

Globus ist nicht das erste Einkaufszentrum an der Rheiner Landstraße, das Kunden in einem weiten Umkreis anspricht. Schon für Ikea mussten Ampelsysteme optimiert und Kreisverkehre angelegt werden, um dem Andrang gerecht zu werden. Inzwischen sind weitere Geschäfte dazugekommen, die auf motorisierte Käufer setzen. Und jetzt also auch ein Baumarkt. Ob damit für das Verkehrssystem Rheiner Landstraße die Grenze der Belastbarkeit überschritten wird?

Dieser Frage müssen die Planer vorbehaltlos nachgehen. Dann wird abgewogen, und der Rat trifft eine Entscheidung. Zum Wesen eines Bebauungsplanverfahrens gehört, dass es ergebnisoffen geführt wird. Ob das bei einem solchen Investitionsvolumen am Ende noch geschieht, ist eine andere Frage.