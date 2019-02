Jobticket bietet Vorteile für Firmen und Mitarbeiter

Osnabrück. Vom Jobticket haben alle was: Arbeitgeber, Arbeitnehmer – und am Ende auch die Allgemeinheit. Ein Kommentar.

Der Osnabrücker Verkehrsclub VCD hat mal gesagt, dass eine Busfahrt in unserer Stadt – gemessen an ihrer Größe und den vorhandenen öffentlichen Verkehrsmitteln – nicht mehr als einen Euro kosten dürfe. Halten wir fest: Mit ihrem aktuellen Jobticket-Angebot kommen die Stadtwerke an diese Forderung ziemlich nah dran.

Möglich macht das vor allem der Kostenzuschuss, zu dem Arbeitgeber seit 2017 bei Neuabschlüssen von Jobticket-Rahmenverträgen verpflichtet sind. Sie drücken den Preis für die Abonnenten auf ein Niveau, wie man es sonst nur vom 63-plus-Abo für Senioren kennt. Vorteile für Unternehmen: Sie helfen mit, dass ihre Mitarbeiter entspannter zwischen Büro und Zuhause pendeln können, bekommen mitunter teure Firmenparkplätze frei und sparen durch die verbilligte Überlassung des Jobtickets am Ende in der Regel sogar selbst – Stichwort steuerfreier Sachbezug.

Und für die Allgemeinheit kann es auch nur gut sein, wenn möglichst viele Pendler öffentliche Verkehrsmittel statt eigene Autos benutzen. So wird die Umwelt geschont. Und auf den Straßen ist mehr Platz für alle, die ihren Wagen wirklich brauchen.