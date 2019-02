Osnabrück. Die Osnabrücker Linken lehnen die Zentralbehörde für Abschiebungen ab, die das niedersächsische Innenministerium in Osnabrück auf dem Gelände des Flüchtlingshauses einrichten will.

Heidi Reichinnek, Ratsfrau der Linken-Fraktion im Stadtrat wirft Innenminister Boris Pistorius (SPD) eine "Law-and-Order-Manier" vor. "Bereits heute befindet sich Niedersachsen bei der Anzahl von Abschiebungen im unrühmlichen Spitzenfeld der Bundesländer", lässt sich Reichinnek in einer Pressemitteilung der Linken zitieren. "Wir teilen die Auffassung des Niedersächsischen Flüchtlingsrates, der eine weitere unmenschliche Verschärfung der Abschiebepraxis befürchtet", so Reichinnek weiter.

Dass die geplante Abschiebestelle ihren Sitz in dem nach Erich Maria Remarque benannten Flüchtlingshaus am Natruper Holz bekommen soll, bezeichnet Reichinnek als "Realsatire" und als "zynisch": "Nun trägt also zukünftig der Sitz der Abschiebezentrale, die wie nichts anderes für den unmenschlichen Umgang mit geflüchteten Menschen steht, den Namen Remarques. Ausgerechnet Remarque, der als Humanist immer für die Rechte von Geflüchteten eingetreten ist." Der Schriftsteller "rotiert im Grab".

Reichinnek kritisiert zudem eine "Verschiebung des Diskurses nach rechts": "Integration nein danke, lieber so schnell und effizient wie möglich abschieben!"

Bereits Mitte dieses Jahres soll die neue Abschiebestelle ihre Arbeit aufnehmen, zunächst mit 50 Mitarbeitern, in der Endstufe sollen es 200 Mitarbeiter sein. Noch steht laut Ministerium nicht fest, ob alle Stellen in Osnabrück geschaffen werden. Die Zentralbehörde soll künftig alle Aufgaben bündeln, die mit der Vorbereitung und Umsetzung von Abschiebungen zusammenhängen. Bislang war das Aufgabe der einzelnen Kommunen.