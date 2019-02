Osnabrück. Wie geht das Bistum Osnabrück künftig mit dem Thema Missbrauch, mit Opfern und Tätern um? Neben neuen Arbeitsgruppen und Konzepten, die der Bischof vorstellte, gibt es auch einen ganz konkreten Plan.

Das Bistum Osnabrück will Priester, die sich des massiven sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht haben, künftig auch finanziell hart bestrafen. Am Rande einer Pressekonferenz zum Umgang mit Tätern und Opfern erklärte Bistumssprecher Hermann Haarmann, man beabsichtige, das Einkommen sowohl bei aktiven Priestern, als auch bei solchen im Ruhestand, auf rund 1000 Euro zu reduzieren. Davon würden noch alle Lebenshaltungskosten abgezogen – inklusive Krankenkassenbeiträge, Miete und Versicherungen, sodass das Einkommen eines Täters am Ende ungefähr auf Sozialhilfeniveau läge. Zum Vergleich: Ein Osnabrücker Pfarrer Mitte 40 verdient aktuell rund 3800 Euro brutto.

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode stellte zudem ein umfangreiches Konzept zum Umgang des Bistums mit dem Thema Missbrauch vor. Ein großer Teil dessen ist nicht neu, wird aber nun in das Konzept eingebunden. Dazu gehört etwa, dass es Präventionsmaßnahmen für alle kirchlichen Einrichtungen gibt. Neu ist eine Überwachung des neuen Gesamtkonzeptes durch den Osnabrücker Landgerichtspräsidenten Thomas Veen, Weihbischof Johannes Wübbe und eine Mitarbeiterin des Bistums aus dem Bereich Personal.



Bode erklärte in einem parallel veröffentlichten Brief an seine Gemeinden: „Ich frage mich selbst: wo habe ich als Bischof nicht richtig hingesehen? Und ich muss eingestehen, manche Situation falsch eingeschätzt und schlechte Entscheidungen getroffen zu haben.“ Bode will daher künftig auf zusätzliche Kontrollen und stärker auf externe Experten setzen. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus einer Staatsanwältin, einem Rechtsanwalt, einem Bewährungshelfer, einem Personalchef und Generalvikar Theo Paul, soll die Frage nach dem Umgang mit Tätern beantworten. Konkret: Wie soll das Bistum mit Verdächtigen umgehen? Was passiert, wenn ein Täter seine Strafe verbüßt hat? Entscheidungen dieser Gruppe hätten für ihn bindende Wirkung, versprach Bode. Er wolle als Bischof sichergehen, dass keine Entscheidung über den weiteren Einsatz von Tätern oder Beschuldigten ohne einen kritischen, unabhängigen Blick von außen getroffen werde. Bei Pädophilie sei es ausgeschlossen, dass ein Priester an seinen Arbeitsplatz zurückkehre. Es gebe aber wesentlich mehr Fälle, die sich in Grauzonen abspielten oder bei denen es sich um minderschwere Fälle handele. Neben den Ansprechpartnern für sexuellen Missbrauch werden künftig zudem zwei Kirchenmitarbeiter für Betroffene von geistlichem Missbrauch zuständig sein.

Grundsätzlich sollen auch Strukturen in der Kirche hinterfragt werden, dabei geht es um den Umgang mit Macht, Beziehungen und Sexualität. Das Bistum plant eine Studie, in der es um Tatmotive und frühe Auffälligkeiten von Tätern gehen soll. Als Motivations- und Ursachenforschung bezeichnete Bode das Projekt. Der Bischof erklärte, man müsse bei der Kirche eine stigmatisierte Institution annehmen, die schadhaft sei. Bode sprach sich zudem dafür aus, das Thema Entschädigungen erneut zu diskutieren. Bislang wird lediglich ein symbolischer Betrag an die Betroffenen gezahlt.



Bei der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in zwei Wochen in Lingen will der Osnabrücker Bischof das Konzept des Bistums bei weiteren Beratungen nutzen. In einem Jahr soll im Bistum Bilanz zu den Erfolgen des neuen Ansatzes gezogen werden.

Missbrauch im Bistum Osnabrück: Die wichtigsten Zahlen, die größten Fälle 35 Täter und 68 Opfer im Bistum Osnabrück im Zeitraum von 1946 bis 2015: Das ist das Ergebnis einer Missbrauchsstudie im Auftrag der deutschen Bischofskonferenz. Das Forschungsmaterial lieferten die Bistümer selbst.

Auch nach der Studie kamen weitere Fälle ans Licht: Im vergangenen Dezember etwa der des Pfarrers Hermann H. aus Merzen. Nach seiner Priesterweihe 1966 war Hermann H. bis 1997 vier Mal in neue Gemeinden versetzt worden: Er war für Dalum, Rhede, Twist und zuletzt Merzen zuständig. Im Dezember 2018 beschuldigten ihn drei Männer aus Merzen des sexuellen Missbrauchs. Die Zahl der Opfer des inzwischen 85-jährigen Priesters beläuft sich nach aktuellen Erkenntnissen auf 16. Das Bistum geht davon aus, dass die Dunkelziffer größer sein könnte. Mittlerweile muss man also von mindestens 84 Opfern im Bistum sprechen. Die Taten des Pfarrers sind heute nach weltlichem Recht verjährt. Nach kirchlichem Recht wurden Hermann H. verschiedene Sanktionen auferlegt: Dem ehemaligen Pfarrer sind öffentliche Auftritte und sämtliche kirchlichen Handlungen untersagt. Seine frühere Pfarrei in Merzen darf er nicht mehr aufsuchen. Außerdem darf er dort nicht kirchlich beerdigt werden. Aktuell liegt der Fall wieder in Rom. Das Bistum hofft darauf, dass es den Geistlichen nach einer weiteren Beurteilung dort aus dem Priesterstand entlassen kann. Für Aufsehen sorgte auch der Fall eines katholischen Pfarrers der Gemeinde Spelle im Emsland. Die Staatsanwaltschaft warf dem Geistlichen 2010 vor, im Sommer 1990 in der Gemeinde Haren eine damals 14 Jahre alte Jugendliche zwei Mal vergewaltigt zu haben. Im September 2011 wurde die Eröffnung des Hauptverfahrens jedoch abgelehnt. Begründung: Dem Pfarrer seien die Sexualdelikte, nicht mehr nachzuweisen. Weitere zwei Jahre später gab das Bistum bekannt, dass der Speller Pfarrer von einem Kirchengericht verurteilt wurde. Seitdem darf er keine leitenden Aufgaben mehr übernehmen und nicht mehr in der Kinder- und Jugendseelsorge tätig sein. Stattdessen wurde er als Hilfskraft für ein Geschichtsprojekt der Kirche verpflichtet, bei dem er alte Schriftstücke für Wissenschaftler aufbereiten muss. Ebenfalls im Jahr 2010 wurde im Meppener Maristenkloster ein bereits 2008 verstorbener Priester beschuldigt, zwischen 1954 und 1980 im Jungeninternat des Klosters Kinder missbraucht zu haben. Die Opfer seien zum Tatzeitpunkt zwischen 12 und 15 Jahren alt gewesen. brab