Hier könnte ein P+R-Platz oder ein Baumarkt entstehen, vielleicht auch beides. Über die Fläche an der Rheiner Landstraße wird schon seit einem Jahr intensiv verhandelt. Foto: David Ebener

Osnabrück. In Hellern will die Globus-Gruppe einen Baumarkt eröffnen. Schon seit einem Jahr verhandelt das Unternehmen mit der Stadt, aber in zentralen Fragen gibt es bislang keine Einigung. Nun sollen die strittigen Themen in einem Bebauungsplanverfahren geklärt werden.