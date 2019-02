Mehr Transparenz: Der Runde Tisch Westerberg muss öffentlich tagen

Osnabrück. Als der Runde Tisch Westerberg 2015 seine Arbeit aufnahm, war die Stimmung nach dem knappen Ausgang der Bürgerbefragung noch sehr aufgeheizt. Damit hatte der Rückzug hinter verschlossene Türen vielleicht eine gewisse Berechtigung, um die Gemüter zu besänftigen und zu einer Sachdebatte zu finden. Heute zieht das Argument nicht mehr.

Einige Teilnehmer der ersten Sitzungen sagen heute, es habe sich durchaus bewährt, unter sich zu sein, Vertrauen aufzubauen und ein offenes Wort wagen zu können, ohne in der Öffentlichkeit dafür gegeißelt oder später darauf festgenagelt zu werden. Dagegen steht der Anspruch der Öffentlichkeit auf vollständige Transparenz.

In der Abwägung dürfte jedem demokratisch Gesinnten klar sein: Das öffentliche Interesse hat höheres Gewicht. Wenn Politik, Verwaltung und Experten mit Vertretern von 22 Organisationen und Straßengemeinschaften über eine wichtige Frage der kommunalen Verkehrspolitik reden, gehört die Öffentlichkeit mit an den Runden Tisch. Jeder, der betroffen ist oder sich für das Thema interessiert oder über die Verkehrspolitik in einem Medium berichtet, sollte die Möglichkeit haben, den Diskussionsprozess live zu verfolgen und sich aus erster Hand zu informieren. Es genügt nicht, die Standpunkte in einer von allen Seiten abgesegneten Presseerklärung nachzureichen. Die Erfahrung hat gezeigt: Diese Papiere wurden vor der Veröffentlichung mehrfach desinfiziert, weichgespült und so auf Konsens getrimmt, dass kaum noch konkreter Inhalt blieb.

Der Verkehrsstreit auf dem Westerberg hat 2014 Nachbarschaften zerrüttet und Freunde entzweit. Das war schlimm. In der Zwischenzeit sollte die Aufregung auf beiden Seiten so weit abgeklungen, dass ein Neuanfang möglich wird. Und ein Neuanfang ist wirklich nötig, denn die Politik hat den Anliegern der heimlichen Westumgehung einen Plan B versprochen. Fünf Jahre ist das jetzt schon her.