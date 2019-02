Osnabrück. Die Burschenschaft Arkadia-Mittweida zu Osnabrück hat ein Mitglied der rechtsextremen Identitären Bewegung eingeladen. Torsten Görke soll Anfang Februar in der studentischen Männerverbindung an der Herderstraße von der Aktion „Defend Europe“ vor der libyschen Küste berichtet haben, schreibt die Burschenschaft auf ihrer Facebookseite.

Görke kommt aus Wismar in Mecklenburg-Vorpommern, nimmt dort eine wichtige Rolle bei den Identitären ein und soll im Sommer mit dem Schiff C Star vor der libyschen Küste an der Aktion „Defend Europa“ („Verteidigt Europa“) beteiligt gewesen sein. Ziel der Aktion war es, Boote mit Flüchtlingen aus Nordafrika zu stoppen. Von eben jener Aktion im Mittelmeer soll Görke den Burschenschaftlern berichtet haben, wie die Burschenschaft berichtet.

Verfassungsschutz beobachtet Identitäre Bewegung

Die Identitäre Bewegung (IB) – seit 2012 in Deutschland aktiv – hat dem Verfassungsschutz zufolge ein rassistisch und nationalistisch geprägtes Weltbild. Sie kritisiert eine unkontrollierte Zuwanderung und warnt vor einer Islamisierung des Landes. Mehrere Bundesländer beobachten die IB, darunter Niedersachsen. Beim Bundesamt für Verfassungsschutz ist die Gruppierung mit bundesweit nur mehreren Hundert Mitgliedern ein Verdachtsfall, seit 2016 steht sie unter Beobachtung. Die IB radikalisiere sich dem Verfassungsschutz zufolge zunehmend.

Nicht die erste Aufmerksamkeit erregende Aktion

Der „Ostsee-Zeitung“ zufolge war Görke früher bei einer Nachwuchsorganisation der rechtsextremen NPD in Sachsen-Anhalt, ehe er bei der Identitären Bewegung aktiv wurde. Insbesondere im Raum Rostock ist er dem Blatt zufolge seit zweieinhalb Jahren aktiv. Bei der Besetzung des Brandenburger Tors im August 2016 durch 15 Anhänger der Identitären Bewegung mit dem Banner „Sichere Grenzen – Sichere Zukunft“ soll Görke ebenfalls beteiligt gewesen sein.

Auch Burschenschaft fällt nicht zum ersten Male auf

Die konservative Burschenschaft hält auf Facebook wiederholt „Ehre, Freiheit, Vaterland“ hoch. Auf älteren Fotos aus dem Haus ist das Blatt „Junge Freiheit“, ein Sprachrohr der Rechten, zu sehen. Durch ihre Ausrichtung ist die Burschenschaft in der jüngeren Vergangenheit zweimal ins Visier ihrer Gegner gewesen. Im November 2015 hatten Demonstranten versucht, einen Vortrag zum Thema „Islam – Anspruch und Wirklichkeit“ des Islamkritikers Karl-Heinz Kuhlmann aus Bramsche, bis zu seinem Rauswurf ein AfD-Mitglied, zu verhindern. Im Juni 2017 hatten Unbekannte Farbbeutel auf das Haus in der Wüste geworfen.

Kein Protest – Verbindung schweigt

Im linken Spektrum blieb der Vortrag Görkes offenbar unentdeckt. Der Polizei ist nicht bekannt, dass sich diesmal Demonstranten vor dem Haus der Arkadia-Mittweida versammelten, sagt Polizeisprecherin Anke Hamker auf Nachfrage. Eine Demo sei nicht angemeldet worden.



Die Burschenschaft selbst wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu Görkes Einladung äußern. Eine Anfrage blieb unbeantwortet.