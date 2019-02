Osnabrück. Der Runde Tisch Westerberg wird sich am 6. Mai treffen, um über einen Ersatz für die umstrittenen Berliner Kissen zu reden. Die Runde soll erneut nicht öffentlich tagen, was Teilnehmer kritisieren.

Die Diskussion um den Verkehr auf dem Westerberg erreicht wieder erhöhte Erregungsgrade. Nach dem Abbau der umstrittenen Bremsbuckel (Berliner Kissen) auf der Gluckstraße und Händelstraße im Januar forderten Politiker und Betroffene, möglichst rasch den Runden Tisch Westerberg einzuberufen. Der Termin steht nun: Wie die Verwaltung auf Anfrage bestätigte, soll das Gremium am Montag, 6. Mai, zusammentreffen, um über die nächsten Schritte zur Verkehrsberuhigung zu beraten.

Mitte Januar hatte der Verwaltungsausschuss einstimmig entschieden, die Berliner Kissen von den Zufahrtsstraßen zum Klinikum wieder zu entfernen, weil Rettungswagen beim Überfahren durchgeschüttelt wurden und Patienten darunter litten. Die Kissen waren erst im Spätsommer installiert worden, um die Nord-Süd-Verbindung für den Durchgangsverkehr uninteressant zu machen und die Autofahrer zur gezügelten Fahrweise zu zwingen.

22 Organisationen und Initiativen an einem Tisch

Über 30 dieser Buckel sind 2017 und 2018 auf den beiden wichtigen Querverbindungen über den Westerberg aufgebracht worden. Sie sind ein Ergebnis eines langen Diskussionsprozesses am Runden Tisch Westerberg. Dieses Gremium war nach dem Nein in der Bürgerbefragung 2014 zur Entlastungsstraße West ins Leben gerufen worden, um ein konsensfähiges Konzept zur Verkehrsberuhigung auf dem Westerberg zu erarbeiten – den sogenannten Plan B.

Der Runde Tisch Westerberg ist ein vergleichsweise großes Gremium. Hier sitzen Politiker, Fachleute aus der Verwaltung sowie Vertreter von 22 Organisationen, Initiativen, Anliegern, Interessengemeinschaften zusammen. Dass drei Monate zwischen Abbau der Berliner Kissen und nächster Sitzung vergehen werden, ist auch diesem Umstand geschuldet. Es war nicht leicht, einen gemeinsamen Termin zu finden.

Warum unter Ausschluss der Öffentlichkeit?

Vier Mal tagte der Runde Tisch bisher, die letzte Sitzung liegt über drei Jahre zurück. Diskutiert wurde immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch die nächste Sitzung soll intern bleiben – was Teilnehmer mit deutlichen Worten kritisieren: Daniel Bugiel und Johannes Lohmöller, Anwohner der Gluckstraße, haben aufgrund ihrer Erfahrungen am Runden Tisch einen schriftlichen Appell an die Stadt gerichtet, das Treffen für die Öffentlichkeit und die Medien zu öffnen.

Zwei Gründe führen Bugiel und Lohmöller in ihrem Brief an Finanzvorstand Thomas Fillep an: "Erstens mussten wir uns als Mitglieder des Runden Tisches von Dritten in der Vergangenheit mehrfach den Vorwurf gefallen lassen, wir klüngelten mit der Verwaltung und Politik, um unsere Partikularinteressen durchzusetzen. Zweitens gaben einige Mitglieder des Runden Tisches die besprochenen Handlungsoptionen samt ihrer Vor- und Nachteile, die präsentierten Zahlen, Stimmungen etc. interessengeleitet sehr verzerrt oder falsch wieder." Das Thema sei "aufgrund der jüngsten Ereignisse politisch und emotional derart aufgeladen, dass journalistische Stimmen, deren Aufgabe es ist, den Prozess für die Öffentlichkeit einzuordnen, aus erster Hand berichten können sollten", heißt es in dem Schreiben weiter. Über die Sitzungen des Runde Tisches hat das Medienamt der Stadt jeweils eine Pressemitteilung verschickt, die zuvor mit allen Beteiligten abgestimmt worden war.

Wer bezahlt die Kissen-Panne?

Der Bund Osnabrücker Bürger (BOB) dringt unterdessen weiter auf Klärung der Frage, wer in der Verwaltung für die Kissen-Panne verantwortlich gemacht werden kann. Die Berliner Kissen, die jetzt eingelagert sind, haben rund 70.000 Euro gekostet, der Rückbau noch einmal zwischen 10.000 und 20.000 Euro.

Die BOB-Ratsfraktion wirft dem Fachbereich unter Leitung von Stadtbaurat Frank Otte vor, die Tauglichkeit der Berliner Kissen vor dem Einbau nicht hinreichend kontrolliert zu haben. Bestellt worden waren Kissen jener ersten Serie, die 2017 auf der Mozartstraße aufgebracht worden waren. Die Lieferfirma Moravia in Wiesbaden stellte jedoch zwischenzeitlich auf ein Produkt eines polnischen Herstellers um. Darüber sei die Verwaltung im März 2018 informiert worden. Sie hätte daher bis zur Auftragserteilung im Juli Zeit gehabt, die neuen Kissen zu testen und unter Umständen andere Kissen bei einem anderen Hersteller zu ordern. Steffen Grüner (BOB), hinzugewähltes Mitglied des Stadtentwicklungsausschusses, äußert in einer Stellungnahme sein "absolutes Unverständnis" für dieses Versäumnis der Verwaltung und fordert, "die Haftungspflicht für diese Fehlentscheidung" zu prüfen.



Stadtbaurat Frank Otte weist die Vorwürfe zurück. Das Angebot der Firma Moravia vom März 2018 habe die "deutliche Aussage" enthalten, "dass die neuen Berliner Kissen in ihrer Ausgestaltung, Überfahrbarkeit und Qualität der zuvor gelieferten Version ebenbürtig sind". Moravia habe eine Lieferzeit von 40 Arbeitstagen angekündigt, so dass die Bauteile zwei Monate nach Auftragserteilung auf der Baustelle bereit liegen würden. Otte: "Es bestand keine Veranlassung, hier von geänderten Rahmenbedingungen auszugehen, die die Probephase gerechtfertigt hätten."