Osnabrück. Das Amtsgericht Osnabrück hat eine 52-Jährige von dem Vorwurf freigesprochen, einen Haschisch-Joint an eine Minderjährige weitergegeben zu haben. Die 16-Jährige, die ihre Anzeige mit der Angst um den Hund der Angeklagten begründet hatte, war als Zeugin nicht glaubwürdig genug.

Die Meinung der Verteidigung war eindeutig: „Das ist Schwachsinn hoch drei!“, sagte die Rechtsanwältin in ihrem Plädoyer. „Die ist eindeutig nicht zur Polizei gegangen, um den Hund aus der Kifferwohnung zu retten!“

Mit „die“ meinte die Verteidigerin die heute 16-jährige Jugendliche, an die ihre Mandantin laut Anklage einen Joint weitergegeben haben soll. In der ersten Sitzung hatte das Mädchen behauptet, sie habe die 52-Jährige angezeigt, weil sie Mitleid mit deren passiv kiffenden Hund gehabt habe.

Widersprüche

Das Mädchen, eine notorische Schulschwänzerin und selbst regelmäßige Kifferin, lebt heute in Bielefeld. Zur angeblichen Tatzeit war sie eine Nachbarin der 52-Jährigen und führte gelegentlich besagten Hund aus. Bei einer Party in der Wohnung der Angeklagten habe diese ihr den Joint gereicht, an dem sie einmal gezogen habe – so hatte es die 16-Jährige der Polizei erzählt. In der Hauptverhandlung sagte sie plötzlich, selbst nach dem Joint gefragt zu haben. Ein weiterer Widerspruch: Bei der Befragung durch die Polizei hatte die 16-Jährige noch angegeben, bei der Party seien zwei Männer zugegen gewesen. Im Zeugenstand wusste sie davon nichts mehr.

Der erste der beiden Männer wiederum, der ebenfalls in der Auftaktsitzung befragt worden war, konnte sich an eine solche Party nicht erinnern. Auch die Aussage des zweiten angeblichen Partygastes, der nun befragt wurde, stützte die Ausführungen der 16-Jährigen nicht. Er könne sich zwar an eine Party erinnern, sagte der 54-jährige Osnabrücker, und er kenne auch das Mädchen. „Aber bei der Party war sie nicht!“

„Aussage zu schwammig“

Der Staatsanwalt beantragte schließlich, die 52-Jährige freizusprechen. Die Aussagen der 16-Jährigen seien so unkonkret und so widersprüchlich gewesen, dass sich keine Verurteilung rechtfertigen lasse. Die Verteidigerin schloss sich dem Antrag an und betonte, dass die Jugendliche nicht von sich aus zur Polizei gegangen, sondern wegen Cannabis-Besitzes festgenommen worden sei und erst dann ihre Mandantin beschuldigt habe.

Das Gericht folgte den Anträgen und sprach die 52-Jährige frei. „Um hier die Angeklagte wegen eines Verbrechens zu verurteilen, ist die Aussage der Zeugin viel zu schwammig und zu unbestimmt.“