Osnabrück. Am Donnerstag läutet die Altweiberfastnacht das Karnevalswochenende auch in der Region Osnabrück ein. Dazu gehören bunte, phantasievolle oder auch lustige Kostüme. Manche Verkleidungen können bei Angehörigen von Minderheiten allerdings ungewollt Gefühle verletzen oder gar als rassistisch empfunden werden, warnt die Osnabrücker Uni-Professorin Melanie Ulz.

Ob in Supermärkten, Drogerien oder Kaufhäusern – im Moment hängen sie überall: Karnevalskostüme. In buntem Polyester gibt es für die Karnevalisten alles – vom Marienkäfer über den Pantomimen bis hin zum arabischen Scheich.

Arabischer Scheich...? Die Frage, ob es dabei noch um ein zeitgemäßes und akzeptables Karnevals-Outfit handelt, darüber wird bereits seit einigen Jahren vermehrt diskutiert. Denn ob nun Araber oder auch Indianer und Chinese – solche früher bedenkenlos benutzten Kostümierungen stehen zunehmend unter einem Rassismus-Vorwurf. Zuletzt bekam ein großer Online-Handel starken Gegenwind in den sozialen Medien, weil sich in seinem Sortiment ein Kostüm als "Afrikanische Dame" befand.

Auch für die Polizei sind Kostümierungen zu Karneval ein Thema. Gesetzlich sind nur echte polizeiliche Dienstkleidung, verfassungsfeindliche und volksverhetzende Kostüme sowie Waffen und von Waffen nicht unterscheidbare Requisiten verboten, so die Osnabrücker Polizei. Verkleidungen die Sicht und Gehör beeinflussen, dürfen außerdem nicht beim Auto fahren getragen werden. Auch von Verkleidungen als Terrorist oder ähnlichen Maskierungen bittet die Polizei in Zeiten der Terrorismusgefahr abzusehen. Dabei geht es nicht um Stereotype, sondern darum, keine Angst unter den Feiernden auszulösen.

Das Kostüm als Terrorist war auch Teil einer Kampagne in der Karnevalssession 2017/18. Das Kölner Antidiskriminierungsbüro hatte mit dem Projekt „Ich bin kein Kostüm“ auf das Thema Diskriminierung durch Kostüme aufmerksam gemacht. Dafür hatten sich Mitglieder marginalisierter, also häufig ausgegrenzter und diskriminierter Gruppen jeweils neben einer Kostüm-Version ihrer Kultur ablichten lassen. Der Slogan dazu lautete: "Das bin nicht ich, und das ist nicht okay!". Zu sehen waren unter anderem eine Asiatin neben einem Geisha-Kostüm und eine amerikanische Ureinwohnerin neben einer als "Indianerin" kostümierten Frau mit Plastik-Federschmuck auf dem Kopf.

Denn nicht nur sogenanntes „Blackfacing“ kann als rassistisch empfunden werden, warnt auch die Osnabrücker Uni-Professorin Melanie Ulz vom Kunsthistorischen Institut, sondern auch scheinbar harmlose Verkleidungen wie „Geisha“, „Gypsy“ oder „Mexikaner“.



Zur Sache Blackfacing Blackfacing (das Gesicht schwärzen) geht zurück auf den fiktiven, dunkelhäutigen Charakter „Jim Crow“. Die Figur des dümmlichen, aber glücklichen Sklaven wurde im 19. Jahrhundert in sogenannten Minstrel Shows von weißen Männern mit schwarz angemalten Gesichtern gespielt und war Ausdruck eines tief in der Gesellschaft verwurzelten Rassismus: Blackfacing war eine gängige Praxis, um Stereotype über dunkelhäutige Menschen zu propagieren. Neben „Jim Crow“, der die Jahrhunderte der Sklaverei verharmlosen sollte, gab es auch Charaktere, die Dunkelhäutige als gewaltbereit und als Vergewaltiger darstellten. Dies half, in der Bevölkerung Angst und Hass gegen die gerade befreiten Sklaven zu schüren.





Denn auch solche Kostüme reproduzieren der Professorin zufolge Stereotype – auch wenn es dem Träger gar nicht bewusst ist und es keineswegs als Angriff auf eine andere Kultur gedacht war. „Etwas kann rassistisch sein, ohne dass es rassistisch gemeint ist“, sagt Ulz. Denn solche Karnevalskostüme reduzierten eine ganze Kultur auf einige, wenige Klischees – und das sei für die Angehörigen dieser Kultur oft durchaus verletzend.

Das gilt Kritikern solcher Kostümierungen zufolge nicht nur für Verkleidungen als "lustiger Afrikaner" mit Baströckchen, Knochenkette und schwarzer Farbe im Gesicht, sondern eben auch für Kostüme wie "edler Indianer" oder "schlitzäugiger Chinese mit Kegelhut". Denn sie bedienen sich gängiger Vorurteile – und nutzen zum Teil Symbole, die in den jeweiligen Kulturen von großer Bedeutung und teilweise sogar heilig sind.





Im öffentlichen Bewusstsein ist ein entsprechendes Problembewusstsein noch nicht sehr weit verbreitet. In den sozialen Medien aber wird das Verkleiden als Mitglied einer marginalisierten Gruppe bereits häufig angeprangert. Vor allem in den Vereinigten Staaten wird diese Diskussion schon länger geführt. Zuletzt musste sich der Gouverneur von Virginia, Ralph Northam, entschuldigen, weil ein Foto von ihm öffentlich wurde, das ihn mit schwarz gefärbtem Gesicht zeigt, was in USA angesichts der Sklaverei-Vergangenheit längst als gesellschaftliches Tabu gilt.

Dass die Diskussion hierzulande noch nicht ganz so viel Fahrt aufgenommen hat, liegt wohl auch daran, dass in Deutschland deutlich weniger Menschen leben, die zu einer marginalisierten Minderheit gehören. So sieht Rainer Möllers vom Rheinländer Carnevals Club Osnabrück die Debatte bislang auch gelassen: "Wenn einer meint, er müsse sich gelb oder schwarz anmalen, dann soll er das halt tun", sagt der Mitorganisator des Ossensamstags.

Kritiker, die die Bedenken gegenüber bestimmenden Kostümen für einen Ausdruck überbordender politischer Korrektheit halten, wenden außerdem ein, dass wohl kaum ein Deutscher beleidigt wäre, wenn sich zum Beispiel ein Amerikaner oder Japaner mit Dirndl oder Lederhose als Klischee-Deutscher maskieren würde. Laut Ulz ist das aber kein taugliches Gegenargument, denn: „Bayern sind nun mal keine marginalisierte Gruppe“. Im Klartext: Sie sind es nicht gewohnt, von anderen verächtlich gemacht und an den Rand gedrängt zu werden, und können über eine gelegentliche klischeehafte Darstellung ihres traditionellen Brauchtums insofern leicht hinwegsehen.





Welches Kostüm man trägt, müsse trotzdem jeder selbst entscheiden, sagt auch Ulz. Es sei dennoch ratsam, sich zumindest darüber bewusst zu sein, dass sich andere Menschen durch bestimmte Kostüme diskriminiert fühlen können, auch wenn das gar nicht beabsichtigt war. Von der in den USA zum Tabu gewordenen Praktik des Blackfacings sollte aber auch in Deutschland in jedem Fall abgesehen werden, findet Ulz.



Kritiker von Kostümen, die im Verdacht stehen, mit Vorurteilen und Stereotypen zu spielen, erinnern zudem an die karnevalistische Tradition. Und die besagt, "die da oben" aufs Korn zu nehmen. Und nicht "die da unten".