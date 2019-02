Osnabrück. Immer mehr Firmen in Osnabrück statten ihre Mitarbeiter mit Jobtickets für Bus und Bahn aus. Dank finanzieller Beteiligung des Arbeitgebers kostet es die Nutzer deutlich weniger als andere Fahrscheine. Alternativ verkaufen die Stadtwerke jetzt auch Abos auf Rechnung, was gerade für kleine Unternehmen interessant ist.

Wer für seinen täglichen Weg von und zur Arbeit öffentliche Verkehrsmittel nutzt, fährt in Osnabrück mit einem Jobticket am billigsten. Erst recht, seit neu teilnehmende Unternehmen das Stadtwerke-Angebot mit 10 Euro pro Fahrschein und Monat bezuschussen müssen. Für Jobticket-Inhaber verringert sich der Eigenanteil dadurch in der Preisstufe 0 (Osnabrück/Belm) auf 30,90 Euro – umgerechnet 1,03 Euro am Tag. Das ist deutlich weniger, als ein Basis-Abo (1,48 Euro/Tag) oder Premium-Abo (1,60 Euro/Tag) kostet.





Zweistellige Zuwachsraten

Und die Zahl der Firmen, die ihren Mitarbeitern zu einem Jobticket verhelfen, wächst. Exponenziell dazu die Menge der Berufspendler, die in den Genuss des Super-Spartarifs kommt. Wie die Stadtwerke auf Anfrage unserer Redaktion mitteilen, haben bis Ende 2018 bereits 43 Unternehmen entsprechende Rahmenverträge neu abgeschlossen. Im Mai 2017 waren es noch 31.

In Bezug auf die Abonnenten ergab sich für das vergangene Jahr den Angaben zufolge eine Steigerungsrate von 26 Prozent. Seit Neuausrichtung des Jobticket-Angebots zum 1. Januar 2017, als die Stadtwerke Osnabrück den verpflichtenden Fahrtkostenzuschuss durch den Arbeitgeber eingeführt und in diesem Bereich ein Schlüsselkunden-Management aufgebaut haben, "konnten wir den Anteil der Abonnenten insgesamt um 53 Prozent erhöhen", sagt Sprecher Marco Hörmeyer.





Wo die Jobticket-Nutzer wohnen 65 Prozent der Jobticket-Inhaber haben nach Angaben der Stadtwerke ihren Wohnort in Osnabrück/Belm und nutzen das Abo in der Preisstufe 0. Die restlichen 35 Prozent kommen aus dem gesamten Gebiet der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) und darüber hinaus aus den Regionen Münster, Bielefeld und Rheine.





In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt das: "Stand Ende Januar 2019 haben wir ungefähr 1400 Arbeitnehmer, die unser Jobticket nutzen." Doch der Verkehrsbetrieb will mehr.





"Unabhängig von der positiven Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren sehen wir für die Zukunft weiterhin ein hohes Potenzial."





Mindestabnahmemenge 10 Stück

Problem: Am Jobticket interessierte Unternehmen müssen mindestens zehn Stück abnehmen, um mit den Stadtwerken ins Geschäft zu kommen. Zwar seien Sammelbestellungen "theoretisch möglich". Dann müsse aber eine der beteiligten Firmen die komplette Verwaltungsabwicklung für alle anderen übernehmen, erklärt Hörmeyer. Und das schreckt offenbar ab.









Andere Abos auf Rechnung erhältlich

Kleineren Betrieben würden die Stadtwerke deshalb "in persönlichen Gesprächen" Alternativen aufzeigen. Dazu gehört der Abo-Verkauf auf Rechnung, wie er seit Anfang 2019 möglich sei. Firmen können demnach zum Beispiel Premium-Abos bestellen und flexibel an die Arbeitnehmer ausgeben, die gerade ein Busticket benötigen. Hörmeyer: "Aus unserer Sicht ist diese Variante besonders für Zeitarbeitsfirmen, Pflegedienste und alle Firmen mit wechselnden Einsatzgebieten interessant."

Eine Firma, die von diesem Modell bereits Gebrauch macht, ist die Tempton Personaldienstleistungsgesellschaft in Osnabrück. Viele ihrer rund 70 Mitarbeiter hätten weder Auto noch Führerschein, sagt Niederlassungsleiter Dirk Westerholt. Mit einem übertragbaren Premium-Abo für den Bus seien sie trotzdem mobil. "Wir testen das jetzt, und wenn es gut läuft, buchen wir weitere Tickets dazu."











Verzicht aufs eigene Auto

Die SSB-Seniorenzentren in Eversburg und Lüstringen haben sich hingegen gleich für Jobtickets entschieden. Im August 2018 orderte Einrichtungsleiterin Anke Rosemann bei den Stadtwerken zwölf Stück pro Haus. "Ein super Angebot", findet sie, "und für uns als Arbeitgeber eine schöne Möglichkeit, die Belegschaft zu unterstützen."

So sieht es auch Benjamin Böcherer vom IT-Unternehmen LMIS im Hasehaus am Neumarkt. Er hat zum Jahreswechsel ebenfalls 12 von insgesamt 85 Kollegen neu mit Jobtickets versorgt. "Das Jobticket ist ein Benefit, über das unsere Mitarbeiter sich freuen." Dabei habe beim Personal anfangs ausgerechnet der Wunsch nach reservierten Parkplätzen gestanden. Für das Unternehmen unerfüllbar. "Wir haben aber stattdessen die größte Haltestelle der Stadt vor der Tür", stellt Böcherer fest. Und tatsächlich habe das Jobticket so manchen Kollegen dazu bewogen, vom eigenen Auto auf den Bus umzusteigen.