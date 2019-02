Osnabrück. Die Begeisterung war groß beim Eröffnungskonzert des diesjährigen Euregio Musikfestivals. Das lag an den jungen Musikern des Euregio Festival Orchesters, aber auch an den vielen Kindern im Publikum. Optimierungsmöglichkeiten gibt es trotzdem.

Das blonde Mädchen in der ersten Reihe tut, was Kinder eben tun, wenn sie lange still sitzen müssen. Die Drittklässlerin baumelt mit den Beinen, sie blättert im Programmheft - eine Dreiviertelstunde dauert Felix Mendelssohn Bartholdys "Schottische" Sinfonie, und so feurig das Euregio Festival Orchester sie auch spielt - die Zeit wird lang. Zumal abends um neun Uhr.

Gemessen an der späten Uhrzeit und gemessen am wenig kindgerechten Programm ist es erstaunlich, wie ruhig die vielen Kinder im Europasaal der Osnabrückhalle bleiben, wie konzentriert sie zuhören. Richard Wagners Wesendonck-Lieder, gewissermaßen Wagners Vorstudien zum Liebesdrama "Tristan und Isolde", sind schwere Kost, zumindest für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, denen klassische Musik und Oper weitgehend fremd sind. Die Kinder aber folgen aufmerksam der Sängerin Juliane Banse, wie sie die fünf Lieder technisch ausgefeilt interpretiert, wenngleich die Stimme nicht mehr alles mitmacht, was sie früher einmal konnte. Das ist den meisten egal: "Wann kommt die Sängerin?", fragt das Mädchen in der ersten Reihe, bevor das Konzert mit der "Schottischen" Sinfonie in die zweite Runde geht. "Gar nicht mehr", lautet die Antwort; Konzertrituale sind halt schwer zu durchschauen.

Dabei stimmen die Ansätze von Timo Maschmann, dem Leiter des Euregio Musikfestivals. Im Vorfeld des Konzerts sind zwei Musiker des Festivalorchesters an Schulen gegangen, haben den Kindern ihre Instrumente vorgestellt, Musik erklärt, fürs Konzert geworben; das Mädchen sucht den Cellisten und die Klarinettistin auszumachen, die morgens da war. Sie haben Gutscheine da gelassen, mit denen es Freitickets für die ganze Familie gibt, und ein Schulleiter hat den Kindern sogar die erste Schulstunde erlassen, wenn sie den Konzertbesuch mit dem Ticket belegen können. So soll es sein.

Das Ergebnis spricht für sich - aber es hätte um Klassen besser ausfallen können. Während morgens in der Schule moderne Unterrichtskonzepte den dreiviertelstündigen Frontalunterricht abgelöst haben, dürfen die Kindern abends, in ihrer Freizeit, zwei mal 40 Minuten lang nicht klatschen und am besten keinen Mucks von sich geben? Kindgerecht funktioniert anders, und das dürfte an einem einem zweites Prinzip liegen, das die Absicht durchkreuzt, Kinder fürs Konzertleben zu begeistern. Denn auf dem Podium sitzen Musiker, die mit den ersten Schritten auf dem internationalen Parkett der klassischen Musik völlig ausgelastet sind. Für innovative und vor allem kindgerechte Konzertformen ist da kein Platz.

Im zweiten Jahr kommen nun junge Musikerinnen und Musiker aus ganz Europa im Euregio Festival Orchestra zusammen, um einerseits den europäischen Gedanken zu fördern und außerdem Musik für Sinfonieorchester kennenzulernen und zu erarbeiten. "Blumine", jener Satz, den Gustav Mahler ursprünglich für seine erste Sinfonie vorgesehen hatte, bringt dabei das Orchester an seine Grenzen - so engagiert der iranische Dirigent Hossein Pishkar seine Zeichen gibt, so wenig kann er verhindern, dass der Satz buchstäblich zerbröselt - vielleicht war die Herausforderung eine Nummer zu groß für den jungen Klangkörper. Umso sicherer und wohler fühlen sich die 59 Musikerinnen und Musiker aus Europa bei Mendelssohn: Hier glüht der jugendliche Elan, der Mendelssohns Musik prägt, es wogen die Wellen, die Mendelssohn in Musik übersetzt hat, hier stimmte die Energie. Dass sich die Kinder in ihre Sitze kuscheln oder auf dem Schoß der Mama liegen - nun, das liegt sicher nicht an der Musik. Die Standing Ovations am Ende beweisen das.