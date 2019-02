Osnabrück. Die neue zentrale Landesstelle für Abschiebungen wird ihren Hauptsitz in Osnabrück haben. Das bestätigte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion.

Mitte des Jahres soll die neue Zentralbehörde mit ihrer Arbeit beginnen. Hauptsitz soll das Flüchtlingshaus ("Erich-Maria-Remarque-Haus") am Natruper Holz sein, einen Zweitsitz soll es an anderer Stelle im Land geben. "Aktuell laufen noch die ergebnisoffenen Abstimmungsgespräche. Es geht dabei aber vor allem um das Wie, nicht das Ob", teilte ein Ministeriumssprecher mit.

50 Stellen für die neue Behörde

In einer ersten Ausbaustufe will das Land 50 Stellen (Vollzeiteinheiten) für die neue Behörde bereit stellen. Unklar ist, ob alle Stellen in der Landesaufnahmestelle in Osnabrück angesiedelt sein sollen. Aus dem Ministerium hieß es dazu nur, es würden Stellen "im zweitstelligen Bereich" in Osnabrück geschaffen. Im kommenden Jahr sollen weitere 50 Stellen folgen. In der Endstufe wird die Behörde nach Vorstellungen des Innenministeriums 200 Beschäftigte haben. Als Sitz der Zentralstelle war zunächst Braunschweig im Gespräch.

Mit Schaffung der Zentralbehörde werden Aufgaben von den Kommunen auf das Land verlagert. Während die 52 kommunalen Ausländerbehörden in Niedersachsen weiterhin für das Erteilen und Verlängern von Aufenthaltsgenehmigungen zuständig sein sollen, soll die Zentralbehörde künftig alle Aufgaben bündeln, die mit der Vorbereitung und Umsetzung von Abschiebungen zusammenhängen. Von der Konzentration bestimmter Aufgaben wie das Beschaffen von Passersatzpapieren im Ausland auf spezialisierte Mitarbeiter verspricht sich der Innenminister eine höhere Effizienz der Verfahrensabläufe.

Fast 400 Ausreisepflichtige in Osnabrück

Bislang kümmern sich darum in Osnabrück die 23 Mitarbeiter der städtischen Ausländerbehörde. Die Stadt hat dort nach massiven Beschwerden über zu lange Wartezeiten jüngst drei zusätzliche Personalstellen geschaffen. Außerdem gibt es seit diesem Monat einen Serviceschalter für schnell zu erledigende Angelegenheiten. Dafür ist die Ausländerbehörde vom Stadthaus 1 ins Stadthaus 2 umgezogen.

Das ändert nichts daran, dass kaum Abschiebungen stattfinden. Die Zahl der Ausreisepflichtigen ist in Osnabrück derzeit so hoch wie seit vielen Jahren nicht. 396 Menschen waren zum Stichtag 31. Dezember 2018 in der Stadt Osnabrück ausreisepflichtig, nur 51 wurden abgeschoben.

Wie die Leiterin des Fachbereichs Bürger und Ordnung bei der Stadt, Sandra Solf, unserer Redaktion kürzlich mitteilte, liegt das vor allem daran, dass die Papiere der Ausreisepflichtigen fehlen. Ohne Papiere kann die Stadt keine Abschiebung einleiten. Zwar seien die Betroffenen verpflichtet, sich Passersatz- und andere Rückreisepapiere zu verschaffen, sagte Solf, doch das Problem sei deren fehlende Mitwirkungsbereitschaft. Anstatt eine Abschiebung einzuleiten könne die Ausländerbehörde dann die Duldung nur Monat für Monat verlängern.

Eine Ministeriumssprecherin erläuterte, die Expertise in den Ausländerbehörden sei auch durch ihre unterschiedliche Größe nicht identisch. So habe die Stelle in Hannover etwa deutlich mehr Mitarbeiter als die in einer Kreisstadt. Das Beispiel Baden-Württemberg zeige, dass "zentrale Strukturen für die Durchsetzung der Ausreisepflicht vorteilhaft sind", heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums vom Montag.



404 Bewohner und 120 Mitarbeiter

Im Osnabrücker Flüchtlingshaus leben aktuell 404 Menschen, wie LAB-Sprecherin Hannah Hintze unserer Redaktion mitteilte. „Auf die Abläufe im Standort Osnabrück hat das keinen Einfluss“, so Hintze über die Pläne für die neue Zentralbehörde.

Osnabrück ist als Erstaufnahmeeinrichtung einer von sechs Standorten der Niedersächsischen Landesaufnahmebehörde. Die Geflüchteten leben in dem ehemaligen Bundeswehrkrankenhaus am Natruper Holz, bis ihr Asylverfahren entweder so weit ist, dass sie auf die niedersächsischen Kommunen verteilt werden – oder bis sie das Land wieder verlassen müssen. Letzteres betrifft insbesondere Menschen aus sicheren Herkunftsländern.



Das nach Erich Maria Remarque benannte Flüchtlingshaus kann 600 Menschen aufnehmen. Rund 120 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. 40 sind direkt der Landesaufnahmebehörde unterstellt, 80 der Diakonie, die für die Abläufe im Haus verantwortlich ist – von der Sozialarbeit bis hin zur Reinigung. Hinzu kommt ein Sicherheitsdienst, der rund um die Uhr vor Ort ist.

Ende 2014 mietete das Land das ehemalige Bundeswehrkrankenhaus am Natruper Holz von der Stadt an, richtete dort eine Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge ein und die ersten zogen ein. Parallel baute das Land für neun Millionen Euro das frühere Krankenhaus zur Flüchtlingsunterkunft um.

Der Standort Osnabrück ist außerdem Beratungszentrum für die freiwillige Rückkehr Geflüchteter in ihre Heimatländer.