Osnabrück. Die neue zentrale Landesbehörde für Abschiebungen wird ihren Sitz in Osnabrück haben. Das bestätigte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion.

Mitte des Jahres soll die neue Zentralbehörde mit ihrer Arbeit beginnen. Sitz soll das Flüchtlingshaus ("Erich-Maria-Remarque-Haus") am Natruper Holz sein. "Aktuell laufen noch die ergebnisoffenen Abstimmungsgespräche. Es geht dabei aber vor allem um das Wie, nicht das Ob", teilte ein Ministeriumssprecher mit.

50 Stellen für die neue Behörde

In einer ersten Ausbaustufe will das Land 50 Stellen (Vollzeiteinheiten) für die neue Behörde bereit stellen. Unklar ist, ob alle Stellen in der Landesaufnahmestelle in Osnabrück angesiedelt sein sollen. Aus dem Ministerium hieß es dazu nur, es würden Stellen "im zweitstelligen Bereich" in Osnabrück geschaffen. Im kommenden Jahr sollen weitere 50 Stellen folgen. In der Endstufe wird die Behörde nach Vorstellungen des Innenministeriums 200 Beschäftigte haben. Als Sitz der Zentralstelle war zunächst Braunschweig im Gespräch.

Mit Schaffung der Zentralbehörde werden Aufgaben von den Kommunen auf das Land verlagert. Während die 52 kommunalen Ausländerbehörden in Niedersachsen weiterhin für das Erteilen und Verlängern von Aufenthaltsgenehmigungen zuständig sein sollen, soll die Zentralbehörde künftig alle Aufgaben bündeln, die mit der Vorbereitung und Umsetzung von Abschiebungen zusammenhängen. Von der Konzentration bestimmter Aufgaben wie das Beschaffen von Passersatzpapieren im Ausland auf spezialisierte Mitarbeiter verspricht sich der Innenminister eine höhere Effizienz der Verfahrensabläufe.

Eine Ministeriumssprecherin erläuterte, die Expertise in den Ausländerbehörden sei auch durch ihre unterschiedliche Größe nicht identisch. So habe die Stelle in Hannover etwa deutlich mehr Mitarbeiter als die in einer Kreisstadt. Das Beispiel Baden-Württemberg zeige, dass "zentrale Strukturen für die Durchsetzung der Ausreisepflicht vorteilhaft sind", heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums vom Montag.



Ende 2014 mietete das Land das ehemalige Bundeswehrkrankenhaus am Natruper Holz von der Stadt an und richtete dort eine Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge ein. Betrieben wird das Flüchtlingshaus von der Diakonie.

