Kartitsch. Ein 76-Jähriger aus dem Landkreis Osnabrück ist bei einer Wanderung im österreichischen Tirol ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei in Lienz auf Anfrage unserer Redaktion.

Der Mann hatte seine Unterkunft am Montag in Kartitsch verlassen und war gegen 11 Uhr zu einer Wanderung aufgebrochen. Als er nicht um 17 Uhr, wie angekündigt, zurück war, meldete ihn der Inhaber der Unterkunft gegen 19 Uhr bei der Leitstelle in Tirol als vermisst. Der Mann hatte kein Handy bei sich.

Leiche in der Nacht gefunden

Die Polizei alarmierte die Bergrettung Obertilliach, die Hundestaffel der Bergrettung, die freiwillige Feuerwehr Kartitsch und die Alpinpolizei Lienz. Die Bergrettung teilte sich in mehrere Gruppen auf und suchte einen etwa acht Quadratkilometer großen Bereich ab.

Gegen 21.10 Uhr forderten die Helfer einen Hubschrauber der Polizei aus Klagenfurt an. Erst in der Nacht, gegen 23.20 Uhr, fanden die Bergrettung den toten Mann in einer Höhe von 1736 Metern. Mit einem Schneemobil wurde die Leiche ins Tal gebracht.

Obduktion soll Klarheit bringen

Womöglich stürzte den Mann und verletzte sich dabei tödlich. Das sei aber noch nicht gesichert, sagte ein Tiroler Polizeibeamter auf Anfrage unserer Redaktion. Möglich sei auch ein natürlicher Tod mit einem anschließenden Sturz. Eine Obduktion am Dienstag oder Mittwoch soll die Todesursache klären.

Aus welchem Ort im Landkreis der Mann kam, wollte die Polizei mit nicht mitteilen.