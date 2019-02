Die Saro Tapas Bar & Lounge am Kamp in Osnabrück darf wieder geöffnet werden. Foto: David Ebener

Osnabrück. Nachdem es im Restaurant "Saro" in der Osnabrücker Innenstadt in der Nacht zu Montag gebrannt hat, kann Inhaber Roulat Nabo es an diesem Dienstag schon wieder öffnen. Den Kunden wird sich dann kurzfristig ein kleiner Blick in die Küche bieten.