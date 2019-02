Osnabrück. Am Mittwoch ist in Niedersachsen und Bremen ein ausgedehnter Warnstreik im öffentlichen Dienst geplant. Auch die Region Osnabrück ist betroffen.

In Osnabrück werden zwei Förderschulen betroffen sein, wie der Kreisverband Stadt der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mitteilte. An der Montessorischule fällt am Mittwoch der Unterricht für elf Klassen aus, heißt es in einem Schreiben der GEW-Kreisvorsitzenden Astrid Müller.

Betroffen sei zudem die Anne-Frank-Schule. Hier falle der Unterricht für sieben Klassen aus. Die Eltern seien am vergangenen Donnerstag schriftlich informiert worden.



Auch Schulen aus dem Landkreis betroffen

Auch Schulen aus dem Landkreis beteiligen sich an dem Streik: Laut GEW-Sprecherin Astrid Müller werden Mitarbeiter der Wiehengebirgsschule in Melle, der Astrid-Lindgren-Schule in Bohmte und der Wilhelm-Busch-Schule in Bramsche am Streik teilnehmen.

Schon Anfang Februar war an einem großen Teil dieser Schulen der Unterricht wegen Streiks ausgefallen, da an den beiden Förderschulen überwiegend angestellte Erzieher und Therapeuten arbeiten. Aber auch nicht verbeamtete Lehrer am Ausstand hatten sich beteiligt. Sie kämpfen ebenfalls für eine deutliche Lohnerhöhung der Tarifbeschäftigten des Landes.

Straßenbauverwaltung ebenfalls betroffen

Aber auch die Straßenbauverwaltung in Niedersachsen ist laut Verdi betroffen – daher bleibt an diesem Tag beispielsweise die Jann-Berghaus-Brücke in Leer auf der Bundesstraße 436 hochgeklappt und ist nicht passierbar.

Warum wird gestreikt?

In den Tarifverhandlungen fordern die Streikenden sechs Prozent mehr Lohn. Mindestens solle es 200 Euro mehr in allen Entgeltgruppen und -stufen geben. Auch die unterschiedliche Bezahlung von Angestellten des Landes und der Kommunen wird kritisiert.

Wo wird gestreikt?

Gestreikt wird jedoch nicht vor Ort, sondern die Streikenden fahren zu einer Kundgebung nach Bremen, an der sich laut Verdi Tausende Beschäftigte aus Niedersachsen beteiligen werden. Hauptredner auf dem Bremer Marktplatz ist Verdi-Chef Frank Bsirske, neben ihm sprechen unter anderem die niedersächsische GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth und der niedersächsische GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff.

Gibt es eine Eskalation?

Bsirske hatte am Montag betont, dass er auch eine Zuspitzung des Konflikts für möglich hält. "Ich schließe im Moment auch eine Eskalation nicht aus", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine schnelle Einigung sei nicht in Sicht, beide Seiten lägen noch weit auseinander. In dieser Woche sind mehrere Warnstreiks in verschiedenen Bundesländern geplant.

(mit dpa)