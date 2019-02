Osnabrück. Das Nettebad bekommt eine zusätzliche Halle. Überdacht wird das bestehende Außenbecken. Der Freizeitbereich wird damit vergrößert, aber auch Schulen und Vereine profitieren. Der Stadwerkeaufsichtsrat hat dem Projekt seinen Segen erteilt. Und auch die Preisstruktur könnte am Ende renoviert werden.

Als das frisch überarbeitete Nettebad im Jahr 2005 nach der Umbauphase wieder ans Netz ging, wurde mit 450 000 Besuchern per anno gerechnet. Diese Zahl wurde schon im ersten Jahr mit 498 000 Gästen übertroffen. 2018 zählten Bäderchef Wolfgang Hermle und sein Team 758 000 Badegäste. Mehr geht kaum. Die Kapazitätsgrenze ist erreicht.

„Wenn wir jetzt den Außenbereich überdachen, ist nicht das primäre Ziel die 900 000er Marke zu knacken“, so Hermle. Vielmehr gehe es darum, die Qualität weiter auszubauen. Dazu zählt auch der geplante Hallenbau über dem 33-Meter-Becken mit derzeit noch acht Bahnen, die allerdings durch den Umbau auf sieben reduziert werden. Mit dem Umbau schafft das Nettebad gleichzeitig die Basis für eine Neuausrichtung der Badpreise. Dazu später mehr.

Die zusätzliche Halle mit dem „alten“ Becken wird inhaltlich dem Freizeitbereich zugeschlagen. Rutsche und Aquacross sind ebenso bereits fest eingeplant, wie das 3D-Schnorcheln. Die Rutsche, die vom derzeitigen Freizeitbereich in die neue Halle führen wird, ist zwar nicht einzigartig, dürfte aber als Stehrutsche den bestehenden Rutschenspaß gut ergänzen. Mit dem Aquacross, eine Art Tiefseilgarten über Wasser, hat das Bäderteam einen weiteren, bislang noch nicht vorhandenen Badespaß in das Angebot aufgenommen. Die Halle selber wird bei gutem Wetter an den Fronten in großen Teilen zu öffnen sein, sodass der Freibadcharakter ein Stück weit erhalten bleibt.



„Die dann mögliche ganzjährige Nutzung des Beckens kommt auch den Vereinen und Schulen entgegen.“

Bäderchef Hermle verweist auf die Kapazitätsgrenzen des Nettebades, die sich unter anderem darin zeigen, dass zum Beispiel die Seepferdchenkurse immer wieder innerhalb kürzester Zeit ausgebucht sind.



Überdacht wird neben dem großen Becken auch der Kleinkindbereich, was – wie die gesamte Überdachung – vor allem auch den zur Verfügung stehenden Ruheflächen im Freizeitbereich zugute kommt. Derzeit nutzen noch viele Spaßbadbesucher die Ruheflächen im Sportbereich. Das wird nach Abschluss der Baumaßnahmen nicht mehr nötig sein. Damit besteht die Möglichkeit, in Zukunft Freizeit- und Sportbereich stärker zu trennen. Hier sind die Würfel noch nicht gefallen, vorbehaltlich der dann noch zu treffenden Aufsichtsratsentscheidung ist aber vorstellbar, beide Bereiche tariflich zu trennen. Das wäre der Weg von einer rein zeitdefinierten Preisstaffelung hin zu thematischen Eintrittspreisen. Mit anderen Worten: Wer Bahnen ziehen will, müsste nur den günstigeren Sportbadpreis bezahlen. Wer hingegen die Rutschengaudi haben möchte, bucht den Freizeitbereich, und wer das ganze Programm will, könnte mit einem Kombiticket dabei sein. Moderne Kassensysteme und Drehkreuze an den Übergängen zwischen den Badbereichen lassen hier viele Optionen offen.

„Wir können so auf die Wünsche unserer Kunden reagieren.“

Wolfgang Hermle bezieht sich damit auf eine Kundenbefragung, der zur Folge 70 Prozent den Faktor Entspannung als Besuchsmotiv nannten, 56 Prozent die Lust auf Rutschen und 43 Prozent der Befragten ins Nettebad gehen, um Bahnen zu schwimmen. Und von diesen 43 Prozent haben immerhin 42 Prozent keinerlei Interesse an den Rutschen. Ein nutzungs- oder motivabhängiges Tarifsystem würde diesen Bedürfnissen der Badbesucher Rechnung tragen.



Anzeige Anzeige

Zunächst einmal muss aber der Hallenbau vollendet sein. Hermle rechnet mit einem Baubeginn noch in diesem Herbst, mit der Fertigstellung dann im Sommer kommenden Jahres. Die gesamten Baukosten werden etwa fünf Millionen Euro betragen.