Osnabrück. Ratten im Kindergarten: Vergangenen Sommer haben die Nagetiere einen Schaden in Höhe von 50.000 Euro in der Osnabrücker Kita St. Maria Rosenkranz verursacht. Damit die Rattenpopulation im gesamten Stadtgebiet nicht explodiert, rückt die Stadt den Nagetieren kontinuierlich zu Leibe – doch das ist zuletzt schwieriger geworden.

"Früher war die Wanderratte eher im Kanalnetz anzutreffen", erläutert Peter Tenhaken vom Gesundheitsdienst in Stadt und Landkreis Osnabrück. Doch durch Kanalsanierungen verlieren die Abwassersysteme an Attraktivität – und die Oberfläche wird durch falsche Abfallentsorgung für die Nager zum Schlaraffenland. Jede Woche geht eine Schädlingsbekämpfungsfirma in Osnabrück Hinweisen aus der Bevölkerung nach und stellt Köder auf.

344 mal haben Bürger 2018 der Stadt einen Rattenbefall gemeldet, sagt Tenhaken – verhältnismäßig oft. "Das Frühjahr war trocken und wir hatten gute Vermehrungsbedingungen." Doch die Meldezahlen schwanken erheblich und lassen nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Population zu. Ein einziger Zeitungs- oder Fernsehbericht etwa könne dazu führen, dass die Stadtbewohner stärker auf die Tiere achten und Sichtungen melden, so Tenhaken.

"Wir haben kein Rattenproblem", sagt auch Jürgen Wiethäuper vom städtischen Ordnungsamt. Damit das so bleibt, steckte die Stadt 2018 gut 60.000 Euro in die Bekämpfung der Nagetiere. Etwa 37.000 Euro flossen in die Rattenbekämpfung in den Kanälen, 5000 Euro in den Bereich der Abfallsammelplätze sowie am Abfallwirtschaftszentrum Piesberg. Und 19.000 Euro kostete der Einsatz der Schädlingsbekämpfer an den Stellen, die Bürger meldeten.

Bevor sie den Ratten mit Gift zu Leibe rücken, legen die Rattenjäger erst einmal Haferflocken aus und warten, erläutert Peter Tenhaken vom Gesundheitsdienst. Werden die Flocken angefressen, folgen Köder, die einen Blutgerinnungshemmer enthalten, der erst nach mehrmaligem Verzehr innerhalb einer Woche zum Tod führt. Ratten haben Vorkoster: In der Regel schicken die ranghöheren Weibchen die Männchen vor. Giftköder, die zum sofortigen Tod führen, würden rasch links liegen gelassen. Fressen die Tiere jedoch mehrfach vom Ködermaterial, werden sie müde, ziehen sich in ihre Bauten zurück und vertrocknen oder verbluten schließlich innerlich.



Essensreste sind ein Problem



Doch Bürger, die gelbe Säcke draußen lagern oder tierische und gegarte Essensreste auf den Kompost werfen, bieten den Tieren einen reich gedeckten Tisch. Da können Köder nicht mithalten. Tenhaken: "Wenn Ihnen Kaviar und Sekt geboten würde und auf der anderen Seite trocken Brot: Was würden Sie nehmen?" Der Gesundheitsingenieur betont:

"Durch Verzicht auf unsachgemäße Enten- oder Vogelfütterung, Entsorgung von Speiseresten über die Mülltonne statt über die Toilette oder den Komposthaufen, geschützte Lagerung von Gelben Säcken et cetera kann jeder Bürger seien Beitrag dazu leisten, die Rattenpopulation zu minimieren."

Und dann wären da noch der Naturschutz und das Biozidrecht: An Gewässern wie der Hase und an Regenrückhaltebecken sei eine Giftköderauslegung nicht mehr zulässig, sagt Tenhaken – gleichzeitig sind das die Orte, wo viele Bürger Enten mit Brot füttern, und das gleich tütenweise. Eine Einladung für die hierzulande weit verbreiteten Wanderratten, die sich übrigens deshalb so gerne an Gewässern aufhalten, weil sie anders als Mäuse ihren Flüssigkeitsbedarf nicht über die Nahrung decken können.

Wie viele Ratten in Osnabrück leben, dazu will Peter Tenhaken keine Schätzungen abgeben. "Dass es immer mal lokale Hotspots gibt, ist nichts Ungewöhnliches", sagt er.



Immer wieder rückt dabei der Stadtteil Schinkel in den Fokus. Im Herbst 2016 etwa sagte der Bürgervereinsvorsitzende Carsten Friderici über die Buersche Straße: "Nachts tanzen die Ratten Polka." Nach wie vor ist der Bereich Buersche Straße/Schinkelstraße besonders im Visier der Rattenjäger. "Das ist oft mit unsachgemäßer Lagerung von Unrat verbunden", so Tenhaken. "Und die Sensibilität der Bürger, sich frühzeitig zu melden, ist vielleicht nicht so vorhanden." Aber auch die Innenstadt bietet den Nagetieren ideale Bedingungen, da dort besonders häufig Fastfoodreste im Gebüsch landen. "Sträucher und Bodendecker sind gute Lebensräume", sagt der Fachmann.

Das war schon vor 17 Jahren so, wie dieser NOZ-Artikel aus dem Jahr 2002 zeigt:

Ratten haben ein ausgeprägtes Liebesleben. Während sie noch trächtig sind, können die Weibchen schon wieder schwanger werden. "Aus einem einzigen Rattenpärchen könnten theoretisch in einem Jahr 1000 Ratten werden, wenn alle Jungen durchkämen", rechnet Tenhaken vor. "Wenn wir sie nicht bekämpfen würden, wäre die Population höher."