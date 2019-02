Osnabrück. „Ohrenbetäubend laut“ sei der Lärm in der Nacht von Sonntag auf Montag gewesen, beschwert sich eine Anwohnerin. Gleisarbeiten hätten sie und viele Nachbarn der Bremer Straße in der Nacht zu Montag wachgehalten.

Es war vor 2 Uhr, als die Anwohnerin* von dem Lärm wach wurde. „Es hat permanent geklopft, es war ohrenbetäubend laut“, versichert die Bewohnerin der Bremer Straße – trotz der geschlossenen Fenster und heruntergelassenen Rollläden. Aufgrund einiger beleuchteter Wohnungen in den Nachbarhäusern mutmaßt sie, dass nicht nur sie durch den Lärm geweckt wurde.

Polizei informiert

In ihrer Ratlosigkeit rief die Frau die Polizei an. Die Polizistin am Telefon habe von nichts gewusst, sich schlau gemacht und wenige Minuten später zurückgerufen. „Sehr sehr nett“, findet übrigens die Lärm geplagte Anwohnerin. Die Polizei sagte, am Bereich der Bremer Straße fänden Gleisbauarbeiten statt. „Das ging bis kurz nach 3 Uhr“, sagt die Anwohnerin.

Die Bahn bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion entsprechend laute Bauarbeiten. „Die angefragten Arbeiten stehen in Zusammenhang mit dem Neubau des Elektronischen Stellwerks in Osnabrück“, teilte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis mit. „Vom 23. bis 25. Februar wurden zwei Fundamente für ein neues Signal gerammt.“

Weitere Arbeiten folgen

Die Anwohner müssen sich auf weitere Bauarbeiten einstellen, jedoch weniger lautstark. „Es folgen weitere Arbeiten vom 2. bis 3. März mit dem Errichten von Spundwänden. Diese werden jedoch nicht sehr lärmintensiv per Bagger eingerüttelt“, versichert Meyer-Lovis. Weitere Arbeiten sind für den 9. bis 11. März geplant – dann wohl wieder lauter: „mit dem Rammen der Gründungen für Oberleitungsmaste“, so der Sprecher. Die Arbeiten sollen jeweils zwischen 0 und 5 Uhr erfolgen. „Aufgrund der starken Frequentierung der Strecke sind die Arbeiten leider nur nachts möglich.“

175 Millionen Euro für neues Stellwerk

Die Bahn trennt sich von ihrem alten Stellwerk im Turm am Osnabrücker Hauptbahnhof. Sie baut für 175 Millionen Euro ein neue elektronisches Stellwerk. Es soll insgesamt 16 veraltete Stellwerke ersetzen und ist Teil des milliardenschweren Modernisierungsprogramms der Bahn. 2021 soll das neue Stellwerk in Osnabrück voll in Betrieb sein.

* Der vollständige Name ist unserer Redaktion bekannt.