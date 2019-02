Osnabrück. Die Grünen sehen sich durch den Erfolg des Bürgerbegehrens bestätigt und bekräftigen ihre Forderung nach einer stadteigenen Wohnungsgesellschaft.

"Osnabrücker haben ein feines Gespür für Fehlentwicklungen wie aktuell in der Wohnungspolitik. Das starke Votum ist ein klares Signal an den Rat: Jeder Euro für bezahlbaren Wohnraum in kommunaler Hand ist eine langfristige Investition in den sozialen Frieden und damit in die Lebensqualität unserer Stadt." Mit diesen Worten wird der Grünen-Fraktionsvorsitzende, Volker Bajus, in einer Mitteilung zitiert.

Das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum in Osnabrück hat der Stadt in der vergangenen Woche mehr als 13.000 Unterschriften übergeben. Das Bürgerbegehren zur Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft ist damit erfolgreich. Der Stadtrat kann nun am 12. März die Gründung beschließen. Gibt es dafür keine Mehrheit, wird es parallel zur Europawahl am 26. Mai einen Bürgerentscheid geben.

In der Wohnungspolitik ist nach Meinung der Grünen einiges schiefgelaufen. Dem "Verramschen der OWG" sei "jahrelange Tatenlosigkeit beim sozialen Wohnungsbau und der Verlust hunderter von Sozialbindungen" gefolgt. „Und heute erleben wir komplettes Marktversagen. Die Stadt weist Flächen in Rekordzahl aus, und alles was gebaut wird, sind Eigenheime oder Mietobjekte, die sich Normalbürger nicht leisten können“, so Bajus.

Eine kommunale Wohnungsgesellschaft habe entscheidende Vorteile. So könne zielgerichtet günstiger und sozialer Wohnraum geschaffen werden. „Als Kommune bekommen wir Vorzugszinsen und können die Fördermittel von Bund und Land optimal einsetzen“, erläutert Bajus. Die „Planung aus einer Hand“ sorge zudem für eine schnelle Umsetzung der Bauvorhaben. Langatmige Abstimmungen und Verhandlungen mit privaten Investoren fielen weg. „Zudem können auch ökologische Aspekte wie Flächensparsamkeit, Passivhausstandard, klimafreundliche Begrünung oder verkehrliche Erschließung garantiert werden“, betont Bajus.

Eine kommunale Wohnungsgesellschaft beginne nicht bei Null. Die Stadt und ihre Töchter realisierten bereits viele Wohnprojekte. „Fassen wir diese Aktivitäten unter einem Dach zusammen. Schließlich wollen wir langfristig bezahlbaren Wohnraums sichern“, so Bajus.

Bajus weist die Kritik von CDU-Fraktionschef Fritz Brickwedde zurück, der das Startkapital auf 50 Millionen Euro taxiert hatte. Um das Geld aufzubringen, müsste die Stadt auf Investitionen in anderen Bereichen verzichten.

Es sei "absurd und pure Angstmacherei", Konflikte mit Investitionen in Schulen zu konstruieren, kontert Bajus. Eine kommunale Wohnungsgesellschaft würde auch nicht über den städtischen Haushalt finanziert, sondern als eigenständige Tochter wie das Klinikum und die Stadtwerke arbeiten. „Brickwedde gehen offensichtlich die Argumente aus. Deswegen startet er jetzt mit erfundenen Zeitplänen und zusammen spekulierten Zahlen in den Bürgerentscheid-Wahlkampf. Schade. Er sollte sich lieber konstruktiv der Lösung der von der CDU-mitverursachten Sachprobleme bei der Wohnraumversorgung zuwenden“, fordert Bajus.