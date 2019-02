Osnabrück. "Deep Brass" lautete der Titel des zweiten Kammerkonzertes am Theater Osnabrück. Matthew Segger aus dem Osnabrücker Symphonieorchester und drei Kollegen spielten auf Tuba und Euphonium.

Töne von der Art, die man nicht nur hört, sondern auch physisch spürt gab es beim zweiten Kammerkonzert am Theater. Besonders gut spürbar waren dabei die Töne von Matthew Segger, denn der spielt mit der Kontrabasstuba das tiefste der vier tiefen Blechblasinstrumente. Matthew Segger, bei diesem Konzert ausnahmsweise der einzige Vertreter des Osnabrücker Symphonieorchesters, hatte seine drei Kollegen Matthias Imkamp, Matthias Weiß und Alexander Kochendörfer aus den Orchestern in Münster, Detmold und Herford eingeladen, die mit ihren mit ihren Bass- und Tenortuben angereist waren. Zusammen mit Alexander Kochendörfer moderierte Segger durch ein überraschend vielseitiges Programm, das, da die Tuba ja noch vergleichsweise jung ist, aus neueren Werken und Bearbeitungen bestand.Dazu gehörte zum Beispiel der Contrapunctus IX aus Bachs „Musikalischem Opfer“, arrangiert von den „Gebrüdern Ohrentaub“. Doch der Name hat nichts zu sagen: Verglichen mit den Höheren Blechbläsern klangen die vier Tuben erstaunlich weich und konnten sogar „singen“. Der volle und runde Gesamtklang beeindruckte.

Ernste und heitere Stücke

In der „Bruckner Etüde“ von Enrique Crespo konnte man sich an einigen Stellen tatsächlich Bruckner als Komponist vorstellen, kräftige und massive Klänge standen darin ganz zarten Abschnitten gegenüber. Nach diesen reichlich ernsten Stücken folgte mit der Second Suite von Gustav Holst ein deutlicher Kontrast in heiterer Stimmung, das schwere Blech klang im Finale sogar richtig leichtfüßig. Nach der Pause ging es mit Jerome Kern noch in die Welt des Musicals und schließlich, wieder mit Enrique Crespo, zur Milonga: Tanzende Tuben!