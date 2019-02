Osnabrück. Die Kammeroper Köln war mit ihrer Heinz-Erhardt-Revue in der Osnabrück-Halle zu Gast – und sorgte mit einem bunten Potpourri aus Liedern, Szenen, Gedichten und Geschichten für einen vergnüglichen Abend.

Zu einer großen Verbeugung vor dem aus dem lettischen Riga stammenden und vor 40 Jahren in Hamburg verstorbenen Komiker Heinz Erhardt geriet das Gastspiel der Kammeroper Köln im nicht ganz ausverkauften Europasaal der Osnabrück-Halle. Lieder und Szenen aus Filmen des bekannten Schau- und Wortspielers wurden in einer so ausgewogenen wie facettenreichen Mischung ebenso dargeboten wie Gedichte und Geschichten. Sänger und Hauptdarsteller Jörn Brede gelang dabei vortrefflich das Kunststück, Heinz Erhardt mit all seinen gestischen und mimischen Marotten zu verkörpern, ohne dabei aber wie ein billiges Imitat zu wirken. Ganz im Gegenteil interpretierte er vor allem die Lieder mitunter auf seine eigene Weise. Daran hatte allerdings auch die vierköpfige Band einen maßgeblichen Anteil, indem sie Erhardts Schlager in ein unaufdringlich entspanntes und leichtfüßiges Swing-Kostüm der Fünfziger- und Sechzigerjahre kleidete. Nur selten war das so mitreißend wie beim „Cowboy-Mambo aus Mexiko“ oder den „Drei Mann in einem Boot“.

Meister des unsauberen Endreims

Vor einer selbstgebastelt wirkenden Schultheaterkulisse mit einem alten Sofa als zentraler Requisite gab Brede zwischen den Liedern in typisch Erhardtscher, leicht unbeholfen wirkender Diktion zahlreiche Kostproben der Wort- und Sprachspielereien zum Besten, mit denen Heinz Erhardt, der in diesem Jahr seinen 110. Geburtstag feiern würde, heutigen Stars des komischen Faches mühelos das Wasser reichen könnte. „Was wären Gedichte ohne Reim?“, zitierte ihn Brede an einer Stelle – und präsentierte Erhardt, der schon als Windelkind „dichter“ werden wollte, nicht nur bei seinen Rittergedichten als Meister des vergnüglich zurechtgebogenen, unsauberen Endreims. Dass er versicherte, „für die deutsche Sprache nicht gemacht“ und nicht „Herr Duden“ zu sein, erschien fast kokett, nutzte Erhardt doch bewusst falsche Aussprache, inkorrekte Vergangenheits- oder unmögliche Steigerungsformen („viel eherer“) stets als Stilmittel für seine gerade auf besonderer Sprachkenntnis basierende Komik.

Pionier des Deutsch-Raps

Dass er so auch verschiedene Formen der Hochkultur zu persiflieren vermochte, zeigte sein Interpret in der Osnabrück-Halle anhand der Opern-Parodie „Auch ich war ein Jüngling mit lockigem Haar“, Goethes „König Erl“ oder dem „ernsten“ Werk „Das Gewitter“, das Brede im effektvollen blauen Licht mit dramatischer Intonation und bedeutungsgeschwängertem Gestus vortrug. Die Leichtigkeit überwog indes in einer abwechslungsreichen Revue, zu der auch die beiden dem Hauptdarsteller zur Seite gestellten Schauspielerinnen, Sängerinnen und Tänzerinnen vielfältig beitrugen. Nach der traurigen Geschichte von der Made beendete dazu passend der Gassenhauer „Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn“ den Abend. Zum musikalischen Höhepunkt geriet zuvor allerdings der fein beschwingte Schlager „Mein Mädchen“, der mit seinen Anflügen von Sprechgesang Heinz Erhardt sogar als Pionier des Deutsch-Raps in Szene zu setzen vermochte.