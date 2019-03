Osnabrück. Einmal im Monat gibt es im Nettebad die "Babysauna". Das familiäre Erholungsangebot ist stark nachgefragt, mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Babys aber nur wenig erforscht.

In seinem bunt gestreiften Bademantel ist der 15 Monate alte Theodor im Wellnessmodus. Er und die sieben anderen Kleinkinder haben es sich mit ihren Eltern im hellgrün schimmernden Rondell vor der Sauna gemütlich gemacht. Einmal im Monat bietet das Nettebad das Sonderprogramm „Babysauna“ für Kinder zwischen 3 und 24 Monaten an. Mit von der Partie sind Eyleen Göcke mit Sohn Tom (14 Monate) und ihre Freundin Rebecca Volmer mit Sohn Theodor. In Mini-Badeschläppchen und mit Schnullern steigt das familiäre Wochenendschwitzen.

Besonderes Programm, besondere Vorbereitung



Vor ihnen liegt ein Saunaabenteuer mit drei Aufgüssen und jeweils einer Stunde Pause. Andrea Zahmel, Saunaleiterin im Nettebad, weist alle Teilnehmer zu Beginn in die Besonderheiten der Babysauna ein. Die Temperatur liegt bei 70 Grad, ein Handtuch ist Pflicht und ganz wichtig: die Trinkflasche für die Kleinen muss immer gefüllt und griffbereit sein.

Noch tragen viele Babys Windeln, doch in der Sauna ist dann Nacktheit angesagt. Während im Hintergrund Wasser aus einer Fontäne plätschert, wird jedes Kind mit einer knallgelben Badeente ausgestattet. Zum Aufbruch in die hölzernen Hallen gibt Zahmel den Teilnehmern noch einen Rat: „Lassen sie sich Zeit und entspannen sie sich.“

Wellness für Wirbelwinde

Tom und Theodor jedenfalls wirken zutiefst entspannt. Und das „obwohl sie eigentlich Wirbelwinde sind“, beschreibt Eyleen Göcke die zwei Nachwuchssaunierer. Für die Kinder sei die Wärme angenehm.

Nachdem es sich Eltern und Kinder bequem gemacht haben – manche sitzen im Schoß ihrer Eltern, andere liegen auf Handtüchern oder tapsen mit Badeente durch die Gegend – kommt der erste Aufguss. Es dampft und zischt, als Saunaleiterin Zahmel eine Holzkelle über den heißen Steinen leert. Zahmel greift zum großen Saunahandtuch und schwingt es gleichmäßig von rechts nach links, über die Schulter und zurück. Während sich der Duft „grüner Mandarine“ langsam ausbreitet, werden die kleinen Augen der Kinder ganz groß. Sie sind gefesselt vom nebligen Spektakel.

Tom und Theodor scheinen mit der Wärme und den Dämpfen in der Nettebadsauna keine Schwierigkeiten zu haben. Aber ist das überhaupt gesund? Wissenschaftlich wurde das Thema bisher nur wenig beleuchtet. Gerhard Jorch, Direktor der Universitätskinderklinik Magdeburg, unternahm 2001 eine Studie mit 99 Säuglingen im Alter von drei bis 14 Monaten. Jorch:



"Sogar junge Säuglinge sind der Kreislaufbelastung in einer finnischen Sauna mit 80 Grad ohne weiteres gewachsen sind.“

Der Deutsche Sauna-Bund sieht generell positive Effekte durch die Babysauna. Studien belegten die positive Wirkung der Sauna für Babys und Kleinkinder. Sie seien nach dem Saunagang entspannter und würden besser schlafen. Die Körpertemperatur werde bloß um maximal ein Grad Celsius erhöht, was weder Mutter noch Kind belaste. Auf welche Studien sich der Deutsche Sauna-Bund neben der von Gerhard Jorch bezieht, wurde unserer Redaktion nicht beantwortet.



Sind die Duftstoffe gefährlich?

Immer wieder in der Kritik stehen die Aufgussöle. In öffentlichen Saunen würden oft synthetische Duftstoffe verwendet, berichtet Saunaleiterin Zahmel. Diese reizten Atemwege und könnten Übelkeit verursachen. In der Nettebad-Babysauna gieße sie allerdings ausschließlich naturreine ätherische Öle über die heißen Steine. Gesundheitsrisiken gebe es bei diesen Naturprodukten nicht, betont Zahmel.

Hauptsache Wellness

Die Familien Göcke und Volmer haben bisher nur positive Erfahrungen gesammelt. Rebecca Volmer betont, die Wärme und die Düfte seien für sie und Theodor anregend und brächten ihre Gemüter herunter. Im Idealfall würden die Kinder auf der Fahrt nach Hause schlafen.

Die Kinder entscheiden

Sobald ihr Kind wegen der Wärme unruhig wird, müssen die Eltern reagieren und die Sauna verlassen. Danach sei lauwarmes Abduschen wichtig, betont Zahmel. Auf Spieldecken, im Cafe nebenan oder im Schwimmbecken pausieren Kinder sowie Eltern während der Aufgüsse.

Gerhard Jorch vom Universitätskinderklinikum Magdeburg führte 2010 eine zweite Studie durch, bei der er "keine Senkung der Infekthäufigkeit oder Verbesserung des Wohlbefindens nachweisen“ konnte. Egal ob gesundheitsfördernd oder nicht, bescheinigte der Mediziner, dass „Eltern keinen Fehler machen, wenn Sie ihren Säugling mit in die Sauna nehmen.“ Diesem Urteil scheint Eyleen Göcke zu folgen:



""Für uns hat das vor allem einen Wellness,- aber keinen gesundheitlichen Charakter. Wenn ein Kind dann mal einen schlechten Tag hat, haste halt Pech gehabt."

Beim zweiten Saunagang kommen ein Fenchelaufguss und Klangschalen zum Einsatz. Theodor und Tom spitzen bei den sanften Tönen die Ohren. Sie werden allerdings auch schneller unruhig als in der ersten Runde. Nach ein paar Minuten geht es mit ihren Müttern in den Ruhebereich. Wer später wieder genügend Kräfte gesammelt hat, kann auch noch den dritten Aufguss mitnehmen. Es gilt: Alles kann, nichts muss.



Die jungen Mütter wissen das Angebot mit den limitierten Plätzen zu schätzen, sehen es durchaus als Luxus an. Den Tagestarif mit 26,60 Euro könne sich wahrscheinlich nicht jeder leisten, merkt Rebecca Volmer an. Wenn man es überhaupt auf die Teilnehmerliste schafft. Bis Juni sind alle Termine ausgebucht.