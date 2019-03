Osnabrück/Lienen . Seit sechs Jahren ist Sascha Weckert alleinerziehend. Sechs Jahre, in denen er alleine die gesamte Verantwortung für den mittlerweile neunjährigen Connor getragen hat, in denen es sicher nicht immer leicht war, und in denen er dennoch das eine oder andere Mal dachte: "Hört auf, mir auf die Schulter zu klopfen."

Mehrere Gitarren lehnen an der Wand der alten Tenne, auf der Empore stehen Trommeln, und wer einen Blick in den Werkraum wirft, wird Stehtische aus ausgesägten Baumscheiben finden, an denen Sascha Weckert gerade bastelt. "Hier vorne soll noch ein kleines Café entstehen, und da rechts um die Ecke, da geht es zu unserer Imkerei", erzählt der 45-Jährige. Der hintere Teil des Hofes, der an der Iburger Straße in Lienen liegt, wird als Erziehungsstelle für zwei seelisch behinderte Jugendliche genutzt. Weckert selbst arbeitet als Inklusionsbegleiter. Vorher war er schon Telefonist und Hausmeister in Dissen, und gelernt hat er eigentlich Elektroinstallateur, aber wer plötzlich alleine mit einem dreijährigen Jungen dasteht, muss flexibel sein.

"Dass Connor nach der Trennung zu mir kommen würde, war von Anfang an klar", sagt Sascha Weckert. Connors Mutter ist psychisch erkrankt und war nicht mehr in der Lage, den Alltag mit einem Kind zu bewältigen. Dass sich ein Paar dazu entscheidet, dass das Kind beim Vater bleiben soll, ist nach wie vor selten. "Die Frauen müssen sich ganz böse rechtfertigen, weil es offenbar immer noch als selbstverständlich gilt, dass es die Mütter sind, die die Kinder großziehen", sagt Sascha Weckert. Wenn er sich als alleinerziehender Vater zu erkennen gebe, werde ihm ständig auf die Schulter geklopft, "aber wer klopft den alleinerziehenden Müttern denn mal auf die Schulter?", fragt er.

Der alleinerziehende Vater – immer noch ein Exot

Einen Unterschied sehe er jedoch zwischen alleinerziehenden Müttern und Vätern: "Bei Frauen sind häufig einfach die Männer abgehauen, aber wenn der Mann alleinerziehend ist, dann gibt es oft schlimme Gründe", meint er. Krankheit, ein Suchtproblem oder der Tod des Partners.

Doch Sascha Weckert kümmerte sich von Geburt an intensiv um Connor, und war damit als Mann oft allein in einer Frauenwelt. Das begann schon im Krankenhaus, wo er, wie er sagt, seine schlimmste Erfahrung in all den Jahren gemacht habe: Mit Connor auf dem Arm sei er nach einer schwierigen Geburt den Flur auf und ab gegangen, zwei Krankenschwestern hätten ihn bemerkt und die eine zur anderen gesagt: "Guck mal, gleich legt er ihn noch an." Sascha Weckert schüttelt den Kopf. Das war demütigend.

Gleichgesinnte fand Sascha Weckert im Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) in Osnabrück, wo er zeitweise im Vorstand tätig war. Bei den regelmäßigen Treffen im "Eineltern-Café" konnten die Kinder ungestört spielen und die Erwachsenen sich austauschen – "und das tat gut", sagt der 45-Jährige. "Hier waren Leute, die mich verstanden." Doch mittlerweile ist er nicht mehr in dem Verband aktiv – es fehlt ihm einfach die Zeit.



Mittlerweile ist Connor neun Jahre alt und besucht in Lienen die Waldorfschule. Vorher haben Vater und Sohn in Kloster Oesede gelebt, doch die täglichen Fahrtwege waren einfach zu lang.

Anzeige Anzeige

Was die besondere Herausforderung am Leben als Alleinerziehender ist? "Dass man sich selbst völlig zurückstellen muss", sagt Sascha Weckert. "Dass man immer funktionieren und alles mit sich selbst ausmachen muss."

Früher Fußball – heute Musik

Er kenne diese Frauen, die von sich selbst sagen, dass sie "im Grunde genommen ja auch alleinerziehend" seien, da der Mann so viel arbeite oder auf Geschäftsreise sei. Sascha Weckert lacht. "Die bekommen dann aber ein dickes Auto vor die Tür gestellt und können im Sommer in den Urlaub fahren." Er selbst musste zeitweise von Hartz IV leben. Da er selbst keine Familie mehr hat, gab es auch keine Großeltern, die zeitweise Connor betreuen konnten.

"Früher bin ich leidenschaftlich gerne zum VfL gegangen, aber in den letzten Jahren war ich eigentlich immer zu Hause." Doch auch zu Hause gibt es Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Sascha Weckerts Blick fällt auf die Gitarren.

Früher habe er schon ein bisschen gespielt, doch bei einer Vater-Kind-Kur in Bad Meinberg sei es dann wirklich aus ihm herausgebrochen. "Da gab es einen Tunnelgang, da dachte ich mir: Der Sound müsste hier ganz gut sein." Also habe er sich hingesetzt, losgespielt, dabei die Augen geschlossen und sich zum ersten Mal getraut, auch zu singen. Knockin' on Heaven's Door. Als das Lied verklang und er die Augen wieder öffnete, sah er plötzlich eine kleine Menschentraube vor sich, die ihm applaudierte.

Das ist nun rund drei Jahre her. Mittlerweile macht er Anfragen von Bands, die ihn gerne als Sänger hätten, und er schreibt selbst Songs. Hörproben gibt es auf Youtube. Und auch Connor musiziert manchmal mit. "Er hat eine schöne Stimme, das weiß er nur nicht", sagt sein Vater und lacht.

Seit zwei Jahren können sich Vater und Sohn wieder einen Urlaub leisten. In Bad Segeberg waren sie, in einem Wildniscamp für Väter und Söhne. "Bei zwei Grad draußen im Schlafsack übernachten, tagsüber in die Schwitzhütte und dann alle Mann nackig ins 13 Grad kalte Wasser", schwärmt Sascha Weckert und lacht. Und wer weiß, meint der Vater mit Blick auf seinen Hof. Vielleicht könne man hier ja auch einmal ein Wildnistraining anbieten. Etwas Platz habe man ja noch.