Osnabrück. Nachdem es im Restaurant "Saro" in der Osnabrücker Innenstadt in der Nacht zu Montag gebrannt hat, wartet Inhaber Roulat Nabo nun darauf, dass die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen werden. Denn er will die Tapas-Bar so schnell wie möglich wieder öffnen.

Erst am 15. Februar hatte das "Saro" nach einer rund zweiwöchigen Renovierungsphase wieder eröffnet - und nun muss es erst einmal geschlossen bleiben. Grund ist ein Brand, der in der Nacht zum Montag in der Küche des Restaurants an der Ecke Kamp/Redlinger Straße ausgebrochen war.

Nach Angaben der Polizei hatte sich in einem Mülleimer ein Feuer entzündet. Gegen 1 Uhr quoll dann dunkler Rauch aus der Lüftungsanlage, so dass das Wohn- und Geschäftshaus vorsorglich geräumt werden musste. Mehrere Personen mussten das Gebäude verlassen. Am Montagmorgen durften sie wieder ins Haus.

Die Feuerwehr konnte das Feuer sehr schnell löschen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt, allerdings dürfte sie nicht allzu hoch ausfallen, heißt es von Seiten der Polizei. Inhaber Roulat Nabo bestätigt dies: "Viel ist nicht passiert. Die Tür zwischen dem Gästeraum und der Küche wurde von der Feuerwehr rausgebrochen und natürlich ist alles nass wegen des Löschwassers, aber der Schaden lässt sich schnell beheben."

Nabo ärgert sich, kommt der Brand doch zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt so kurz nach der Wiedereröffnung. Vor zehn Jahren hat er das "Saro" in den Räumlichkeiten der einstigen Kneipe „Krummer Ellenbogen“ eröffnet - und wollte mit der Renovierung auch diesen Geburtstag feiern.



Nabo würde daher die Tapas-Bar am liebsten noch an diesem Montag wiedereröffnen. "Ich fürchte aber, dass die Ermittlung nicht so schnell durchgeführt werden kann, da man mir vonseiten der Polizei schon mitgeteilt hat, dass es noch keinen zuständigen Sachbearbeiter für den Brand gibt", sagt er. "Erst wenn die Brandermittlung vor Ort durchgeführt wurde, kann ich mit den Aufräumarbeiten beginnen."