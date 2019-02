Osnabrück. Auf der Autobahn 30 ist es am späten Sonntagabend bei Osnabrück innerhalb von kurzer Zeit zu zwei Unfällen gekommen.

Nach einem ersten schweren Unfall auf der A30 zwischen den Ausfahrten Hellern und Sutthausen hatten Einsatzkräfte die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover halbseitig gesperrt und den Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wie es bei der Autobahnpolizei in Bramsche hieß.

In Folge des Unfalls bildete sich ein Rückstau, den der 38-jährige Fahrer eines Transporters ersten Erkenntnissen nach übersah. Er fuhr auf einen Lkw auf und wurde schwer verletzt. Sechs Mitfahrer seines Kleintransporters erlitten leichte Verletzungen. Die Autobahn blieb für rund drei Stunden lang gesperrt.