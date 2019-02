Osnabrück. Auf der Autobahn 30 ist es am späten Sonntagabend bei Osnabrück innerhalb von kurzer Zeit zu zwei Unfällen gekommen. Eine Person wurde eingeklemmt.

Nach einem ersten schweren Unfall auf der A30 zwischen den Ausfahrten Hellern und Sutthausen hatten Einsatzkräfte die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover halbseitig gesperrt und den Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wie es bei der Autobahnpolizei in Bramsche hieß.

In Folge des Unfalls bildete sich ein Rückstau, den der Fahrer eines Transporters ersten Erkenntnissen nach übersah. Er fuhr auf einen Lkw auf. Eine Person wurde bei dem Folgeunfall im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste aus dem Wagen befreit werden.

Die Autobahn 30 wurde zunächst vollgesperrt. Wie lange die Sperrung andauern sollte, konnte die Autobahnpolizei gegen Mitternacht nicht sagen.