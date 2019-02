Osnabrück. Tokunbo Akinro präsentierte in der Lagerhalle ihr zweites Soloalbum „The Swan“ – und geizte nicht mit balladesken Klängen.

Aufregung, Brisanz, Aus-sich-herausgehen…das sind Begriffe, die man beim Konzert von Tokunbo geflissentlich vergessen kann. Stattdessen begrüßt die Sängerin, die früher den Sound der Band Tok Tok Tok charakterisierte, heute ihr Publikum in der „Welt der leisen Töne“. Und so lauschen die Zuschauer in der Lagerhalle den wunderschönen Klängen, die ihr Gitarrist, ihr Bassist und die Violinistin Anne de Wolff erzeugen, um ihrer Stimme und den autobiografischen Songtexten ein adäquates Klangbett zu bieten.

Ein Baby, das Tokunbo Akinro vor vier Jahren bekam, prägt offenbar ihr privates wie künstlerisches Leben: „Aus der Not heraus, dass mein Kind nicht einschlafen wollte, habe ich das Lied „Play Me A Song“ geschrieben“, sagt die Deutsch-Nigerianerin, bevor sie das sanfte Wiegenlied interpretiert. Kaum einer im Saal versteht den Zusatz ihrer Ansage, dass das mit dem Einschlafen bei ihrem Kind nie funktioniert habe. Denn es ist wirklich eine feine Ballade, die sie mit ihrer bezaubernden Stimme hingebungsvoll singt.

Fast alle Lieder, die von dem aktuellen Album „The Swan“ stammen und dort durchaus auch mal poppig-behände daherkommen, trägt das Quartett jetzt in einem leisen, fast akustischen Modus vor, den Tokunbo als „Folk Noir“ bezeichnet. Sogar bei dem eher provokanten Lied „White Noise“ überwiegt die Harmonie. „Es ist ein Song über die Zuversicht in einer Welt der Putins und Trumps“, sagt Tokunbo und lässt die noisigen Nebentöne, die im zugehörigen Video für Kanten sorgen, beim Konzert außen vor.

Als „Liebe beim zweiten Hören“ bezeichnet sie den Amy Winehouse-Titel „Wake Up Alone“, dem einzigen Cover im Programm. Ansonsten sorgen ein E-Gitarren-Solo, der Einsatz eines Akkordeons oder dezente Perkussion für Abwechslung in ein Konzert, das wenig von dem Jazz hat, den man von Tok Tok Tok kannte, dafür aber ein Übermaß an genießerischen Gefühlen auf Lager hat.