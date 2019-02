Osnabrück. Vorfreude auf die bunten Faschingstage verbreitete die Karnevallsgesellschaft Grün-Weiße-Garde am Samstagabend im Gasthaus Görtemöller. Fliegende Röckchen, Schunkeln und der Applaus der Kostümierten sorgten für ausgelassene Stimmung im Saal.

"Musik und Lieder sind bekannt, wir schunkeln und wir munkeln Hand in Hand. Heut sind wir Narren, heut wird gelacht" animierte Stadtprinz Michael der Zweite, als er seine bunte Rede zum besten gab. Der Saal des Gasthauses war am Samstagabend gefüllt mit Kostümierten in ausgelassener Stimmung. Der erste Präsident des Vereins, Rene Herring, führte durch das Programm und nachdem er den Startschuss gab, machten die Funkenmariechen der Grün-Weißen-Garde den Auftakt zu einem bunten Abend.





Ein neuer Ort benötigte auch neue Programmpunkte, denn zum ersten Mal fand die Karnevalsparty im Gasthaus Görtemöller und nicht in der Osnabrück-Halle statt. Herring erklärte das Experiment der "Stehung - Sitzung", denn klassischerweise fand die Veranstaltung bisher immer im Sitzen statt. Dieses Mal wurden ein paar Stühle weggelassen, um mehr Bewegung in die Party zu bringen: "Heute seid ihr das Programm", verkündete Herring. Und dieser Aufruf wurde sofort angenommen. Es begann mit einer Polonaise und die ersten Karnevalisten wagten sich aufs Parkett.









Ein paar Tanzschritte konnte man sich zuvor bei den Auftritten der Garde abgucken. Die drei Gruppen der Senioren-, Junioren- und Funkenmariechen-Garde präsentierten ihre Tänze, in die sie im Laufe des Jahres viel Arbeit und Herzblut gesteckt haben. "Von Ostern bis Aschermittwoch trainieren die Mädchen das ganze Jahr über. Nach Karneval gibt es dann eine Woche Pause", erzählte Iris Buschermöhle, die Chefin des Protokolls.

Anzeige Anzeige





Dank harter Arbeit strahlten die Tänzerinnen eine Leichtigkeit aus, während sie ihre Röckchen zum Schwingen brachten und ihre Füße federleicht in die Luft warfen. Die Mädchen wurden durch rhythmisches Klatschen der Zuschauer und langen Beifall bejubelt. Auch der Showtanz zu späterer Stunde war ein voller Erfolg. Dafür taten sich die Senioren – auch aktive Garde genannt – mit den Funkenmariechen zusammen und präsentierten eine Performance zur Musik der Blues Brothers, die sie mit einem Showtanztrainer des Theaters eingeübt hatten.

Es war ein gelungener Abend, angereichert mit Büttenreden und vielen Tänzen. Auch nach dem Programm wurde lange weitergefeiert.