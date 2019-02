Osnabrück. Für vier Straftäter, die im vergangenen Jahr einen Kiosk in der Osnabrücker Weststadt überfallen haben, hat die Staatsanwaltschaft jetzt Freiheitsstrafen gefordert. Zwei von ihnen sollen ins Gefängnis, zwei können auf Bewährungschancen hoffen. Das Quartett muss sich derzeit vor dem Landgericht verantworten.

Es war die Stunde des Staatsanwalts und der Verteidiger. Am dritten Prozesstag an der Großen Strafkammer des Landgerichts Osnabrück ging es erneut um einen Überfall, den vier Personen im April 2018 an der Augustenburger Straße verübt hatten.

Zwei der Täter hatten den Kiosk seinerzeit in den Abendstunden betreten. Während der 22-jährige Haupttäter die Mitarbeiterin zunächst mit einem Messer bedrohte und dann sogar in ihre Richtung stach, bevor er schließlich die ganze Kasse herausriss und mitnahm, wartete ein 23-jähriger Osnabrücker an der Tür. Weiterhin beteiligt waren eine 23-jährige Osnabrückerin, die als Fahrerin fungierte, und ein 20-Jähriger aus Wallenhorst, der mit ihr zusammen im Auto wartete. Die Anklage lautet auf besonders schweren Raub. Alle vier haben die Tat im Wesentlichen gestanden. Fraglich ist nur, ob alle wussten, dass der 22-Jährige ein Messer mitgenommen hatte.

Damit zuzustechen sei sicher ein spontaner Entschluss des Osnabrückers gewesen und nicht geplant, bilanzierte der Staatsanwalt. Alle vier Angeklagten aber hätten von Anfang an den Vorsatz gehabt, einen Raub zu begehen. Den beiden Tätern, die in einiger Entfernung vom Tatort im Auto sitzen gebliebenen waren, sei nicht nachzuweisen gewesen, dass sie von dem Messer gewusst hatten. Deshalb seien sie wegen der Beihilfe zu einem "einfachen" Raub zu bestrafen. Der 22-Jährige und der 23-Jährige, die in den Kiosk gegangen waren, hätten sich hingegen eines gemeinschaftlichen schweren Raubes schuldig gemacht.

Haupttäter stellte sich selbst

Beim Haupttäter könne kein "minderschwerer Fall" angenommen werden. Allerdings sei die sogenannte Kronzeugenregelung anzuwenden: Der Fall hätte wohl nie hätte aufgeklärt werden können, wenn sich der 22-Jährige nicht freiwillig gestellt hätte. Daher forderte der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Davon soll er zwei Jahre in einer Entziehungsanstalt verbringen, um dort seine Drogensucht in den Griff zu bekommen.

Für den Täter, der an der Tür stehen geblieben war, könne hingegen keine Kronzeugenregelung geltend gemacht werden. Gerade weil erhebliche Vorstrafen gegen ihn vorliegen, forderte der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Auch der 23-Jährige soll vorübergehend in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden.

Für die 23-jährige Fahrerin forderte der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Der 20-Jährige, der im Auto sitzen geblieben war, sei nach Jugendstrafrecht zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten zu verurteilen. "Lassen Sie das Glücksspiel bleiben, und gehen Sie zu einer Suchtberatung", gab der Staatsanwalt dem jüngsten der vier Angeklagten mit auf den Weg.

Verteidigung will Kronzeugenregelung ausweiten

"Dieses Verfahren hätte es ohne den Angeklagten nicht gegeben", rief der Rechtsanwalt des Haupttäters noch einmal in Erinnerung. Zudem habe es sich um reine Beschaffungskriminalität gehandelt. Aus seiner Sicht seien drei Jahre tat- und schuldangemessen. Der Rechtsanwalt der Fahrerin wies darauf hin, dass seine Mandantin die Tat bereits gestanden habe, als die weiteren Angeklagten ihre Teilnahme zum Teil noch geleugnet hätten. Aus seiner Sicht lägen daher auch hier die Voraussetzungen der Kronzeugenregelung vor.

Ein merkwürdiges Ergebnis sei es, dass der Haupttäter wegen der Kronzeugenregelung womöglich mit drei Jahren und neun Monaten davonkomme, während sein Mandant mit fünf Jahren und sechs Monaten bestraft werden solle, sagte der Rechtsanwalt des Täters, der an der Kiosktür gewartet hatte. Das sei moralisch untragbar.

Das letzte Wort hatten die Angeklagten, die allesamt erklärten, dass ihnen die Tat leid tue. "Es war dämlich, so etwas zu machen", sagte einer.