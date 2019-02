Osnabrück/Wallenhorst. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, beim Bau der 380-kV-Höchstspannungsleitungen in der Region stärker auf Erdverkabelung zu setzen. Sie beschleunige die Verfahren und führe zu einer höheren Akzeptanz der Vorhaben.

"Nach unseren Erfahrungen trägt die Erdverkabelung sehr dazu bei, dass diese sehr umstrittenen Projekte wesentlich besser vertretbar und akzeptabler werden", sagte Weil unserer Redaktion am Rande eines Firmenbesuchs in Wallenhorst, zudem habe sie einen "wesentlichen Beschleunigungseffekt". Die Landesregierung versuche deshalb, ihren Einfluss "dahingehend auszuüben, dass mehr erdverkabelt wird". Das Problem sei allerdings weniger der Netzbetreiber, der ja sein Geld zurückbekomme, sondern die Bundesnetzagentur, die die höheren Kosten der Erdverkabelung scheue. "Die Entscheidung liegt letztlich beim Bund", räumte Weil ein. Klar sei allerdings, dass die Energienetze wegen der Energiewende ausgebaut werden müssten.

Neue technische Möglichkeiten

Angesichts des jüngsten Entwurfs des Bundes-Netzentwicklungsplans, demzufolge bis 2030 zwei weitere Höchstspannungsleitungen durch das Osnabrücker Land führen könnten, riet der Ministerpräsident gleichwohl zu Gelassenheit. Der Entwurf sei ein "erstes Stadium eines wirklich über viele Teilakte gehenden Verfahrens", sagte Weil. Zudem gebe es neue technische Möglichkeiten: So könne die Digitalisierung die Netze um mehr als 20 Prozent aufnahmefähiger machen. Auch bestehe die Option, Windenergie in Wasserstoff umwandeln und dann die Gasnetze zu nutzen, die in Deutschland "sehr, sehr gut entwickelt" seien. "Ob es unter diesen Bedingungen nötig sein wird, in Deutschland eines Tages neue Stromtrassen zu bauen, weiß ich heute nicht, und da würde ich auch die Fachdiskussion abwarten", sagte Weil.

Beschlossene Vorhaben schneller realisieren

Seine größere Sorge sei, dass Vorhaben nur sehr schwer vorankämen, sagte der Regierungschef mit Blick auf Projekte wie Südlink oder A-Nord. "Wenn es nach mir geht, müssen wir uns derzeit weniger den Kopf zerbrechen über große neue Vorhaben in der Zukunft, sondern müssten uns umso intensiver darum kümmern, dass das, was beschlossen wurde, tatsächlich realisiert wird", sagte Weil.