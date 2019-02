Osnabrück. Wenn ein unterhaltspflichtiges Elternteil nach der Trennung nicht für das gemeinsame Kind zahlt, hilft Vater Staat aus. Auch die Stadt Osnabrück greift vielen Alleinerziehenden unter die Arme. Nur einen Teil des Geldes kann sie wieder eintreiben. Die Zeche zahlen die Steuerzahler.

Alleinerziehende erhalten einen Unterhaltsvorschuss, wenn das andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt – seit dem 1. Juli 2017 sogar ohne zeitliche Begrenzung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Bis dahin war die Leistung nur bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres und maximal 72 Monate gezahlt worden. Der Unterhaltsvorschuss beträgt, je nach Alter, 160 bis 282 Euro.

Höhe des Unterhaltsvorschusses seit dem 01.01.19 für Kinder von 0 bis 5 Jahren 160 Euro

für Kinder von 6 bis 11 Jahren 212 Euro

für Kinder von 12 bis 17 Jahren 282 Euro

Massiver Kostenanstieg nach Reform

Die Stadt Osnabrück als Leistungszahler bleibt auf einem Teil der Kosten sitzen, weil säumige Elternteile –zumeist Väter – nicht zahlen können oder wollen. Die Kosten sind nach der Reform um fast 59 Prozent angestiegen. Ein Grund: Durch die Reform hatten 805 Kinder mehr Anspruch auf den Unterhaltsvorschuss. Ihre Zahl stieg von 1100 auf 1905.

Der Unterhaltsvorschuss Der Staat schafft es immer noch nicht, den Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende vom zahlungsflichtigen Elternteil einzutreiben. Die „Rückgriffsquote“ lag dem Bundesfamilienministerium zufolge 2018 im Durchschnitt bei 13 Prozent. 2017 waren es 19 Prozent und im Vorjahr 23 Prozent gewesen. Nach Ansicht von Ministerin Franziska Giffey (SPD) sollten die Jugendämter künftig ein stärkeres Augenmerk darauf legen, sich von den zumeist säumigen Vätern das Geld zurückzuholen. Als Grund für die gesunkene Quote nannte die Ministerin eine Gesetzesänderung von Mitte 2017. Seither können Alleinerziehende den Unterhaltsvorschuss auch für Kinder über zwölf Jahren beantragen. Die Zahl der Gesamtfälle, in denen die Leistung gezahlt wird, hat sich in etwa auf 780.000 Kinder verdoppelt. Alleinerziehende Mütter und Väter bekommen Unterhaltsvorschuss, wenn das andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Während 2016 nur knapp 861 Millionen Euro ausgezahlt wurden, waren es 2017 schon 1,1 Milliarden Euro gewesen und im vergangenen Jahr 2,1 Milliarden. Die Rückgriffszahlen stiegen zwar ebenfalls, aber langsamer: 2016 wurden 198 Millionen Euro wieder eingetrieben, 2017 knapp 209 Millionen und 2018 gut 270 Millionen. Die Leistung war im Jahr 2017 deutlich ausgeweitet worden. Seither wird er für Kinder bis zu 18 Jahren gezahlt, davor hatte die Altersgrenze bei zwölf Jahren gelegen. Zudem war die bis dahin gültige Bezugsdauer von bis zu sechs Jahren entfallen. AFP

Die Zahlen im Detail: Vor der Reform, im Jahr 2016, erhielten 1100 Kinder Unterhaltsvorschüsse in Höhe von knapp 2,4 Millionen Euro. Ein Fünftel, rund 474.000 Euro hatte die Stadt zu tragen, den Rest Land und Bund. Hinzu kamen weitere Kosten für etwa Mitarbeiter und Büros. In der Summe leistete die Stadt 870.000 Euro.



Die Elternteile, denen die Stadt das Geld vorgestreckt hatte, zahlten nur rund 349.000 Euro zurück. Zwei Drittel davon durfte die Stadt behalten, rund 233.000 Euro. Am Ende blieb die Stadt auf 638.000 Euro sitzen. Das Minus zahlt die Allgemeinheit.

Im Jahr 2018 summierten sich die Leistungen aus Unterhaltsvorschüssen vorläufigen Ergebnissen zufolge auf 5,1 Millionen Euro. Die Stadt trug davon rund eine Million Euro, mitsamt aller Kosten leistete die Stadt 1,7 Millionen. 687.000 Euro zahlten Elternteile zurück, davon durfte die Stadt 458.000 Euro behalten. Unterm Strich stand ein Minus von rund einer Million Euro – 375.000 Euro mehr als im Jahr 2016.

Geringere Quote trotz Mehreinnahmen

In absoluten Zahlen bekam die Stadt zwar mehr Geld von Elternteilen zurück, relativ betrachtet sank die Quote aber. 2016 lag die Rückholquote bei 14,73 Prozent und sank auf 13,51 Prozent im vergangenen Jahr. Die Quoten würden bundesweit stark variieren, sagt Hermann Schwab, Leiter des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie der Stadt Osnabrück. Das liege unter anderem an Kompetenz und Motivation der Mitarbeiter in den Jugendämtern. Der ursprüngliche Planwert des Landes hatte übrigens bei 23 Prozent gelegen. „Das ist nicht mehr realistisch“, sagt Schwab.

„Wir lassen die – in der Regel ja Väter – nicht in Ruhe“, versichert der Fachbereichsleiter. „Wir tun eine ganze Menge, damit Geld reinkommt.“ Arbeitslose Väter fordere die Stadt auf, sich eine Arbeit zu suchen, um den Unterhalt zahlen zu können. „Zahlt ein Elternteil nicht, muss es nachweisen, warum es das nicht kann“, sagt Schwab.

Im Zweifelsfall geht es vor Gericht

Könne ein Elternteil aber schlichtweg nicht zahlen, etwa krankheitsbedingt, „dann ist das eben so“. Es gebe aber durchaus Elternteile, die ihrer Verantwortung einfach nicht nachkommen wollen. Letztere zieht die Stadt notfalls vor Gericht.

Die Verwaltung ist zudem auf die Mitarbeit der Mütter angewiesen. Verweigert eine etwa die Auskunft, wer der Vater des Kindes ist, verweigert die Stadt wiederum den Unterhaltsvorschuss.

Wenn es nichts zu holen gibt...

Bundesweit konnte sich der Staat im vergangenen Jahr nur 13 Prozent der ausgezahlten 2,1 Milliarden Euro an Unterhaltsvorschüssen von den unterhaltspflichtigen Elternteilen eintreiben. Auch die Sozialstruktur einer Stadt beeinflusst die Rückholquote. Wenn in einer Kommune besonders viele unterhaltspflichtige Elternteile arbeitslos sind, gibt es nur wenig zu holen.

Die Reform in 2017 sei gut gewesen, koste aber nun mal Geld, sagt Schwab. Die Kosten müssten die Kommunen eigentlich erstattet bekommen, fordert er. Schließlich sei der Unterhaltsvorschuss eine Bundesleistung.

Einsparungen bei Hartz IV

Das Land Niedersachsen wiederum argumentiert, durch die Reform müssten Kommunen zwar mehr ausgeben, würden dafür aber auch Geld an anderer Stelle einsparen und letztlich keine Mehrkosten haben. Die genannten Einsparungen sind Minderausgaben des Jobcenters an arbeitslose Elternteile. Denn wenn ein Elternteil, das Hartz IV bezieht, einen Unterhaltsvorschuss erhält, wird dieser durch das „höhere Einkommen“ auf die Kosten der Unterkunft angerechnet. Die Stadt sparte im vergangenen Jahr gegenüber 2016 rund 225.000 Euro, ergab eine Hochrechnung.

Diese Einsparung deckte aber nicht die gestiegenen Kosten. „In Osnabrück haben wir deutliche Mehrausgaben“, sagt Schwab. Kostenneutral wäre die Reform für Osnabrück erst bei einer Rückholquote von rund 25 Prozent gewesen. Darüber wird am Mittwoch auch der Jugendhilfeausschuss informiert.