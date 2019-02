Osnabrück. Das Landgericht Osnabrück hat einen 67-jährigen Angeklagten zum Verlust seiner Fahrerlaubnis auf Dauer verurteilt.

Das Amtsgericht hatte den 67-jährigen Angeklagten vom Vorwurf eines unerlaubten Verlassens des Unfallorts und einer fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs freigesprochen. Denn nach einem Sachverständigengutachten bestanden zum Tatzeitpunkt Zweifel an seiner Schuldfähigkeit. Nicht gegen diesen Freispruch an sich, sondern gegen den fehlenden Entzug der Fahrerlaubnis hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Das Landgericht Osnabrück hat dem Angeklagten die Fahrerlaubnis auf Dauer entzogen. Außerdem hat das Gericht nach § 111a Strafprozessordnung beschlossen, die Erlaubnis vorläufig einzuziehen, falls der Angeklagte noch eine Revision gegen das Urteil einlegen sollte.

Erfahrung gegen Gedächtnis

Der Angeklagte fuhr mit seinem Lkw auf der A1 an einer Baustelle in Osnabrück vorbei. Dabei soll er von ihm unbemerkt einen ihn überholenden Pkw touchiert haben. Erst nach 27 Kilometern ist er von der Polizei auf der Raststätte Dammer Berge gestoppt worden. Dabei sollen seine Langsamkeit, Gedächtnisstörungen und Gleichgewichtsprobleme aufgefallen sein. Der Angeklagte hatte vor etwas mehr als zehn Jahren einen Motorradunfall mit einem Bruch eines Wirbels sowie einer Gehirnblutung erlitten. Heute noch nimmt er gelegentlich Schmerzmittel, so auch am Tag des Unfalls auf der A1.

Der Angeklagte machte geltend, dass er Hunderttausende von Kilometern als Erfahrungswissen vorbringen könne. Er sei bislang immer unfallfrei gefahren. Er brauche angesichts seiner geringen Rente wegen seiner langjährigen selbständigen Tätigkeit als Versicherungsvertreter einen Zuerwerb. Lkw wolle er in Zukunft ohnehin nicht mehr fahren. Aber auf einen Pkw sei er angewiesen.

Schutz der Verkehrsteilnehmer

Dem widersprach das Landgericht. Der Angeklagte stelle nach dem in Teilen verlesenen Sachverständigengutachten eine Gefahr für die übrigen Verkehrsteilnehmer dar. Er sei fahruntüchtig, was er indes nicht erkenne. Das Amtsgericht habe den Entzug der Fahrerlaubnis auf Dauer als Maßregel nach § 69 des Strafgesetzbuchs offenbar vergessen, als es ihn freigesprochen habe.

Prinz Philip als Beispiel

Der dreißig Jahre ältere Prinz Philip ist vor kurzem ebenfalls als Verursacher eines Verkehrsunfalls aufgefallen. Anders als der Angeklagte hat er aus freien Stücken, vielleicht aber auch durch die mediale Behandlung des Vorfalls, seine Fahrerlaubnis zurückgegeben. Der Angeklagte war jedenfalls nicht überzeugt vom zwangsweisen Entzug der Erlaubnis in seinem Fall. Er wohne auf dem Land. Und dort sei die Fortbewegungsmöglichkeit durch Pkw unentbehrlich. Das hat das Landgericht durchaus anerkannt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit meinte es indes, am Entzug auf Dauer in diesem Fall nicht vorbei zu kommen.