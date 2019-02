Osnabrück. Alle Jahre wieder beehrt Standup-Comedian Maxi Gestettenbauer seine wachsende Fangemeinde in Osnabrück. Erstmals war der Rosenhof ausverkauft.

Ein Jahr ist es her, das stand Maxi Gstettenbauer auf der Bühne des gut gefüllten Rosenhofs. „Lieber Maxi als normal“ hieß das Programm. Bis auf die Tatsache, dass der Niederbayer mit Wohnsitz in Köln zwischendurch seinen 30. Geburtstag feierte, hat sich nicht viel geändert. Das Programm trägt immer noch denselben Titel. Doch diesmal ist der Rosenhof komplett ausverkauft. Und Maxi bleibt sich seiner Maxime treu, jeden Abend anders zu gestalten. Tatsächlich behält der Standup-Coemdian das grobe Gerüst seines Programms bei, doch ansonsten beweist er einmal mehr, dass er eine wahre Improvisationskanone ist. Altes wirft er über den Haufen, neue Themen baut er in sein Quasselmarathon ein.

„Auf dem Weg nach Osna kam vor uns ein Pferdetransporter in Sicht. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber es war das erste Mal, dass ich ein Pferd gesehen habe, das nicht in Fahrtrichtung stand, sondern hinten aus dem Hänger heraus uns angeschaut hat“, erzählt Gstettenbauer und fragt sich, wie die Besitzer das Tier wohl rückwärts in den Hänger bugsiert bekommen haben.

Hausschuhe und Nachthemden

Solche Geschichten trägt der Comedian mit der ihm eigenen sympathisch-unterhaltsamen Art vor, würzt sie mit Lachsalven, brüllt, kiekst, amüsiert sich herzlich über sich selbst, gleitet ein bisschen unter die Gürtellinie und fügt auch mal eine kleine Pantomime ein. Darüber hinaus erfährt man immer etwas Privates aus dem Hause Gstettenbauer. Im letzten Jahr outete er sich als Freund von Hausschuhen und Mittagsschläfchen, jetzt erzählt er, dass er geheiratet habe und seither Nachthemden trage. Sofort demonstriert er anhand eines gespielten Kuschel-Rendezvous mit seiner Liebsten, wie sehr sich sein Leben geändert hat. Herrlich.