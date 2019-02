Alando in Osnabrück bekommt „Ballhaus“ und „Chalet“ CC-Editor öffnen

Großer Saal für Tagungen, Kongresse und Veranstaltungen: das Ballhaus. Foto: André Havergo

Osnabrück. Am Alando wird in sechs bis acht Wochen nicht nur ein Vier-Sterne-Hotel angedockt, sondern auch was die Veranstaltungen und Feiermöglichkeiten betrifft, gibt es ab April eine ganz neue Flexibilität. Vom Konzert mit rund 500 Besuchern oder einem Firmen-Event im großen „Ballhaus“ bis zu einer Hochzeit im „Chalet“ sind künftig parallel bis zu fünf Veranstaltungen unter einem Dach möglich – dank jeweils separater Zugangsbereiche.