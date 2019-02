Osnabrück. Die Sparkasse Osnabrück nutzt die 29. Immobilienmesse an diesem Wochenende, um die Vermarktung zweier Objekte in Lüstringen und Georgsmarienhütte-Harderberg zu starten. Im Stadtteil Lüstringen stehen 27 Eigentumswohnungen zum Verkauf. Die Preise stehen schon fest.

Der Wohnpark Schledehauser Weg in Lüstringen soll bis zum Sommer 2021 bezugsfertig sein, wie Sparkassen-Vorstandsmitglied Nancy Plaßmann am Freitag zum Auftakt der Messe berichtete. Auf dem bisher unbebauten Dreieck zwischen Stadtweg und Schledehauser Weg baut die Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) sechs Häuser mit jeweils vier bis sechs Wohnungen. Die Zwei- oder Vier-Zimmer-Wohnungen im Energiestandard KfW-55 sind zwischen 98 und 120 Quadratmeter groß. Alle verfügen über Loggia oder Balkon. Die Gebäude sind aufgeständert, so dass im Erdgeschoss Platz für PKW-Stellplätze ist.









Eine 46-Quadratmeter-Wohnung kostet 174.000 Euro (mit Stellplatz 189.000 Euro). Die teuerste Wohnung ist eine 120-Quadratmeter-Dachwohnung für 435.000 Euro (mit Stellplatz 450.000 Euro). Die NLG hat sich verpflichtet, sechs Wohnungen an Familien mit mindestens einem Kind (unter 16 Jahren) zu einem Vorzugspreis zu verkaufen. Der Verkauf ist an Einkommensgrenzen gebunden.

Im Georgsmarienhütter Stadtteil Harderberg wird die Sparkasse selbst als Bauherrin und Vermieterin aktiv. Auf der Fläche der früheren Sparkassenfiliale am Heideweg entsteht in Mehrfamilienhaus mit 13 Wohneinheiten. Die Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern sind zwischen 55 und 102 Quadratmeter groß. 17 Pkw-Stellplätze stehen zur Verfügung. Alle Wohnungen sind stufenlos über einen Fahrstuhl erreichbar. Die Miete beträgt 8,50 Euro (kalt) pro Quadratmeter. Das sind für die kleinste Wohnung (55 Quadratmeter) 467 Euro im Monat.

Die Immobilienmesse in der Hauptstelle an der Wittekindstraße hat am Freitagnachmittag begonnen. Sie ist am Samstag von 10 bis 17 geöffnet. 30 Aussteller aus der Baubranche präsentieren sich den Besuchern. Die NLG stellt am Samstag um 10 Uhr die Baugebiete in Gemeinden des Osnabrücker Umlandes vor. Um 12 Uhr folgt ein Vortrag zum Thema "Mit kleinem Geld ins eigene Zuhause", um 14 Uhr stellt Markus Pörnter von der Sparkasse den Osnabrücker Immobilienmarkt vor, um 16 Uhr dreht sich alles um die Gartengestaltung. Der Eintritt zur Messe und zu den Vorträgen ist frei.

