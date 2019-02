Lingen/Osnabrück. "Wie stoppt man einen Tsunami?", "Der Mindstorm Tafelreiniger", "Das Kaugummi Rätsel" – die Themen auf dem diesjährigen "Jugend Forscht"-Regionalwettbewerb in Lingen waren so vielfältig wie spannend.

Der Wettbewerb fand im Flur der Berufsbildenden Schule Lingen für Technik und Gestaltung statt. Jede Projektgruppe hatte ihren eigenen Stand aufgebaut. Interessierte Lehrer, Eltern und Journalisten wanderten von Stand zu Stand und ließen sich von den Schülern das jeweilige Projekt erklären. Auch die Schüler der beteiligten Projektgruppen schlenderten und rannten durch die Gänge. Einer hatte sich seinen Mittagssnack auf sein ferngesteuertes Auto gelegt und kurvte um die Stände herum. Insgesamt waren 78 Projektgruppen anwesend, 33 davon kamen aus den Landkreis Osnabrück.

Einer der Teilnehmer hatte einen besonder schweren Start in den Wettbewerb: Elias Kuscholke war mit Zahnschmerzen aus Osnabrück nach Lingen gereist. Am Abend des ersten Wettbewerbstages war es so schlimm, dass seine Eltern ihn nach Hause holten und am nächsten Morgen direkt zum Zahnarzt brachten. Der zog dem Zehnjährigen unter Betäubung zwei Zähne – trotzdem kam der Schüler vom Ernst-Moritz-Arnd-Gymnasium noch mit tauben Wangen zurück, um seinen Sonderpreis für Innovation entgegen zu nehmen. Verdient hat er ihn sich mit seiner Erfindung, dem "Putzroboter 3000".

An einen ferngesteuerten Spielzeugtraktoren montierte Kuscholke einen Wasserbehälter, der seinen Inhalt während der Fahrt langsam über einen Schlauch am Heck des Fahrzeugs entlehrt. Mehrere Putzlappen nehmen die Flüssigkeit auf und wischen so den Boden. Eine vibrierende Spülbürste an der Front des Roboters ist dafür gedacht, gröberen Dreck zu lösen. Und damit alles auch aus der Ferne gesteuert werden kann, ist eine Kamera an Board. Der Erfinder erläuterte:

"So kann man auf dem Sofa sitzen und nebenbei das Wohnzimmer putzen."

Wer auf solche Ideen kommt, der muss wohl auch zu Hause öfter den Putzlappen schwingen, oder? "Nein", sagte Elias Kuscholke, "das machen eigentlich meine Eltern. Aber bald macht das der hier", und zeigte auf seinen Putzroboter. Über seine anderen Erfindungen bloggt der Fünfklässler übrigens auch auf seiner selbst programmieren Website.



Kuscholke nahm in Lingen am Wettbewerb "Schüler experimentieren" teil. Die Konkurrenz richtet sich an Kinder bis 14 Jahren. Für ältere Schüler, Auszubildende und Studenten bis 21 Jahren ist der Wettbewerb "Jugend forscht" gedacht. Doch egal, um welche Altersklasse es sich handelt: unterschieden wird zwischen den sieben Fachbereichen Geo- und Raumwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie, Mathematik/Informatik, Technik und Arbeitswelt.

Jury bewertet Schülerarbeiten

Eine 40-köpfige Jury schaute sich in Lingen die Ausstellungsstände der Schüler an, ließ sich ihre Forschungsansätze erklären und stellte Fragen. Bewertet wurden unter anderem

die Originalität des Themas,

die Berücksichtigung des Standes von Wissenschaft und Technik,

die inhaltliche Qualität der Experimente, der Messungen, Statistiken und des Aufbaus,

die formale Qualität in Gliederung, Vollständigkeit und Genauigkeit,

die Darstellung der Ergebnisse,

Fehleranalyse, Selbstkritik und Ausblick,

sowie die Neuheit, der Erkentnissgewinn und die praktische Relevanz

der Projekte. In beiden Wettbewerben und in jedem Fachbereich konnte die Jury erste, zweite und dritte Preise vergeben. Aber nicht alle werden vergeben, erläuterte Wettbewerbsleiter Siegfried Wigger. Die Jury habe immer im Blick, dass die Sieger sich für den Wettbewerb auf Landesebene. "Teilnehmer, die eine realistische Chance haben, im Landeswettbewerb zu bestehen, bekommen den ersten Preis", sagte Petra Lübbers vom Landkreis Emsland.

Barbara und der Klimawandel

Jan Kniefert hat so eine Chance. Der Schüler vom Gymnasium in der Wüste beschäftigte sich in seinem Projekt mit der Frage, ob die alten Bauernregeln im Zuge des Klimawandels noch gelten. "Geht Barbara im Klee, kommt das Christkind im Schnee" – stimmt das heute noch? Um das zu untersuchen, verfolgte er die Wetterdaten bis in das Jahr 1781 zurück. An seinem Stand hing neben seinen Plakaten auch ein Kalender, in dem für jeden Monat einzelne Bauernregeln aufgelistet sind.

"Ich konnte feststellen, dass die 2. Barbararegel (siehe oben, Anm. d. Red.) für den Zeitraum 1781 - 1899 an der Wetterstation Hohenpeißenberg in Bayern zu 36% zutraf, während sie von 1889 bis heute nur noch zu 22% zutrifft", erklärt der 15-Jährige. Für den Raum Osnabrück sei aber kaum ein Unterschied zu erkennen. Generell sei zu beobachten, dass der Herbst eher kälter und die anderen Jahreszeiten eher wärmer würden.

"Die Bauernregeln zeigen einen Trend hin zu wärmeren Sommermonaten", so der Schüler. Auf weiße Weihnachten könnten sich Osnabrücker in den kommenden Jahren eher wenig Hoffnung machen. Am Ende durfte sich Jan Kniefert über den ersten Platz in der Kategorie "Geo- und Raumwissenschaften" freuen. Er freut sich nun auf den Landeswettbewerb in Clausthal-Zellerfeld. "Das Projekt kann man auf jeden Fall weiterentwickeln", sagt der junge Forscher. Knapp vier Wochen hat er noch Zeit.