Was Briten in Osnabrück jetzt wissen müssen

Die in Osnabrück lebenden Briten werden demnächst von der Stadtverwaltung angeschrieben, um sie über die rechtlichen Umstände ihres künftigen Aufenthalts in Deutschland aufzuklären. Foto: dpa/Britta Pedersen

Osnabrück. Noch ist völlig unklar, unter welchen Umständen Großbritannien die Europäische Union verlassen wird. Stand heute ist nur das Datum sicher: Am 29. März kommt der Brexit. Was heißt das für Briten, die in Osnabrück leben?