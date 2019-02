Osnabrück. Die Hochzeit soll der schönste Tag des Lebens werden, wird aber oft der teuerste. Für die perfekte Party sind viele Paare bereit, tief in die Tasche zu greifen. Wer hierzulande viele Gäste einlädt, muss locker einen fünfstelligen Betrag einplanen. Über unromantische Entscheidungen und unbezahlbares Glück.

Alte Eichen säumen den Schotterweg, der zu dem Bauernhaus aus dem Jahr 1670 führt. In dem Fachwerkkotten am Rande von Kalkriese (Bramsche) leben drei Generationen. Dennis Görtemöller und seine Verlobte Kim Jara Schulte sind die jüngste. Vor fünf Jahren haben sie in liebevoller Kleinarbeit einen Kuhstall zur Wohnung umgebaut. Nun sind sie dabei, den Hof herauszuputzen, denn im Frühling wollen sie heiraten.

Die letzten warmen Sonnenstrahlen des Februartages schimmern auf der feuchten Wiese neben der Hofzufahrt. Am 11. Mai soll genau dort ein riesiges Festzelt stehen. Platz für 120 Leute soll es bieten, 13 Rundtische werden hineinpassen, ein DJ-Pult und eine Tanzfläche. Eine Eventfirma baut es auf, stellt die Servicekräfte für die Gästebewirtung und schafft mit Belichtung, Stuhlhussen und weißen Tischdecken eine feierliche Atmosphäre. Die hat ihren Preis: 5000 Euro bezahlen Görtemöller und Schulte für das Zeltpaket. „Das ist teurer als ein Saal, aber wir wollen unbedingt hier feiern, wo wir alles so machen können, wie wir uns das vorstellen“, sagt die 27-jährige Braut in spe.

Im vergangenen Juli hat sich das Paar verlobt – im verflixten siebten Jahr. Seit August planen die beiden ihren großen Tag, der für die Gäste und sie unvergesslich werden soll, aber eines mit Sicherheit sein wird: kostspielig. „Wir haben das von Anfang ziemlich realistisch eingeschätzt. Wir haben uns ein Budget von 10.000 bis 13.000 Euro für die Party gesetzt. Und an der oberen Grenze kratzen wir jetzt“, gibt Schulte zu.

Was für das Bramscher Paar das Limit markiert, ist für die Hochzeitsplanerin Christiane Schivelbein aus dem Landkreis Oldenburg gerade einmal der untere Durchschnitt dessen, was man heutzutage für eine Hochzeit mit 80 bis 100 Gästen ausgeben muss. „15.000 Euro sind eher die Regel als die Ausnahme. Wer eine Planerin einspannt, ist meist willens und in der Lage, sich die Hochzeit noch mehr kosten zu lassen.“ 20.000 bis 30.000 Euro seien ein gängiger Preisrahmen für eine voll geplante Hochzeit. Die Ausgaben für Brautkleid, Anzug und Ringe kommen noch oben drauf.



Die wichtigsten Kosten einer Hochzeit Ein ehrlicher Blick auf die Zahlen – So teuer kann heiraten sein Die Preisspannen geben das wieder, was professionelle Anbieter in der Regel aufrufen. Wer gebraucht kauft, selbst gestaltet oder auf einen Ausgabenposten verzichtet, spart Geld. Location, Speisen und Getränke: 80 bis 120 Euro pro Person. Einsparpotenzial bei der Gästeanzahl. Wer Getränke auf Kommission zum Einzelhandelspreis einkauft, kommt günstiger weg.

Musik: Für einen DJ mit Ausstattung sollten mindestens 600 Euro eingerechnet werden. Livebands kosten für einen Abend 3000-6000 Euro. Duos oder Trios sind etwas günstiger.

Fotos: Preise variieren stark je nach Anspruch. Für eine Hochzeitsreportage, die den ganzen Tag abdeckt, zahlen Paare mindestens 1500 Euro, oftmals auch das Doppelte.

Blumen/Deko: Pro Gasttisch sind rund 40 Euro für Gefäße, Kerzen, Blumen und Dekoelemente realistisch. Brautstrauß: 60 bis 100 Euro.

Hochzeitstorte: Rund fünf Euro pro Tortenstück, Preise variieren aber stark nach Aufwand.

Papeterie: Die Hochzeitseinladung kostet oftmals zwischen 4 und 5 Euro pro Stück. Hinzu kommen Kosten für Menükarten, den Sitzplan und alle anderen Druckerzeugnisse. Oft kommen Gesamtkosten von 500 bis 600 Euro zusammen.

Kleid/Anzug: Hier gibt es die größte Spanne. Gängig sind Kleiderpreise von 1500-3000 Euro. Es gibt deutlich günstigere Kleider, aber auch sehr viel kostspieligere. Anzüge kosten oft 600 bis 1000 Euro. Viele Bräutigame achten darauf, dass sie den Anzug zu anderen Gelegenheiten erneut tragen können.

Frisur/Make-up: Absolute Profis, die ein Probestyling ermöglichen und zur Braut nach Hause kommen, nehmen 400-600 Euro. Es geht aber auch günstiger.

Ringe: Je nach Material und Beschaffenheit gibt es eine große Preisspanne. Viele Paare geben mindestens 1000 Euro für beide Ringe aus.

Hochzeitsplanung: Die meisten Planer lassen sich anteilig bezahlen und nehmen 15 bis 20 Prozent des Gesamtpreises für ihre Leistung.

Freie Trauung: Wer einen professionellen Trauredner engagiert, sollte mindestens 400 Euro einplanen. Soll eine komplette Zeremonie abgehalten werden, erhöhen sich die Kosten. Rund 1000 Euro sind üblich.



Für eine ganze Branche ist die Feier der Liebe ein einträgliches Geschäft. Den jährlichen Umsatz zu beziffern, ist allerdings gar nicht so einfach. Denn es sind viele Wirtschaftszweige, die an Hochzeiten mitverdienen: das Gastgewerbe, die Bekleidungsindustrie, Juweliere, Floristen und Dienstleister wie Fotografen und DJs. Weder der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga noch das statistische Bundesamt oder die Gesellschaft für Konsumforschung erheben, was die Deutschen jährlich für Hochzeiten ausgeben. Aber es lässt sich schätzen: 407.000 Eheschließungen gab es 2017 in Deutschland. Nimmt man konservativ an, dass jedes dieser Paare im Schnitt 5000 Euro ausgab, landet man bei einem Branchenumsatz von zwei Milliarden Euro. Wobei mit 5000 Euro nur auskommt, wer deutlich weniger als 100 Gäste einlädt, im abgespeckten Rahmen feiert und die eigenen Ansprüche herunterschraubt.

Die Studie „So heiratet Deutschland 2018“ zeigt die Spannweite von Hochzeitsbudgets auf: 28 Prozent der rund 1000 Befragten gaben bei der Onlineumfrage an, zwischen 5.000 und 10.000 Euro für die Hochzeit ausgegeben zu haben. Ein Viertel der Paare investierte 10.000 bis 15.000 Euro. Immerhin 22 Prozent kamen mit unter 5.000 Euro aus. Richtig auf den Putz hauten rund sechs Prozent der Paare: Sie steckten mehr als 20.000 Euro in ihren besonderen Tag.



Viele Banken bieten Hochzeitskredite an, mit denen sich solch horrende Ausgaben finanzieren lassen. Das gemeinsame Leben mit Schulden zu beginnen: Davon raten aber sowohl unabhängige Finanzberater als auch der Bund der Hochzeitsplaner ab.



Den weitaus größten Ausgabenposten bei einer Party machen laut Hochzeitsplanerin Schivelbein Speisen und Getränke für die Gäste aus. Liebe geht nun einmal durch den Magen und die Liebe zu gutem Essen geht ins Geld. Mit rund 100 Euro pro Person müsse man in bewirtschafteten Locations rechnen. „Im ländlichen Raum gibt es ein paar Anbieter, die drunter bleiben“, sagt sie.

"Selbst der Standard geht ins Geld"

Lucas Probst und seine Verlobte Daniela Strunk hatten Glück. Das Grevener Paar war früh dran und sicherte sich für den 16. August ein gefragtes Hotel mit Festsaal in Ibbenbüren, das die Bewirtung für 85 Euro pro Person anbietet. 90 Gäste laden Probst und seine Partnerin ein. Um den Überblick über die Kosten zu behalten, führt der Sozialarbeiter eine Excel-Tabelle. Höchst unromantisch, aber sehr hilfreich, wie er findet. Fein säuberlich notiert er dort jeden Kostenpunkt. Die Hochzeitsvorbereitung als Addition von Konsumentscheidungen. Mittlerweile stehen unterm Strich 14.000 Euro. Ursprünglich hatte das Paar 10.000 Euro ausgeben wollen. „Ich habe nicht das Gefühl, dass wir völlig überzogene Wünsche umsetzen. Aber selbst der Standard geht ins Geld“, sagt Probst.

Wobei der Standard von heute sehr viel ausgefallener zu sein scheint als das, was noch vor einigen Jahren Usus war. Wer in die Vollen geht, verschickt nicht nur Einladungen, sondern lässt sämtliche Drucksachen in einheitlichem „Papeterie“-Design erstellen: Tisch-, Platz- und Menükarten, „Safe-the-Date“-Erinnerungen und Danksagungen. Es gibt nicht nur die Hochzeitstorte, sondern zusätzlich eine Donut-Wand, eine Cupcake-Auswahl und einen Süßigkeitenstand („Candy Bar“). Neben einer Serviette liegt auf jedem Teller ein kleines Gastgeschenk.



Viele dieser Spielereien seien als Trend aus den USA nach Deutschland herübergeschwappt, beobachtet Schivelbein, die mit ihrer Agentur Glücksverbreiter im Bund deutscher Hochzeitsplaner organisiert ist. Schöne Details, die in Summe aber ins Geld gehen. „Wenn jemand sparen will, dann an so etwas“, rät sie. „Keiner der Gäste wird später sagen: ‚Das war eine tolle Party, weil es ein süßes Geschenk gab.‘ Gutes Essen und gute Musik: Das bleibt in Erinnerung.“

Kann Onkel Erwin liefern?

Deswegen rät sie davon ab, Laien die Verantwortung fürs Mischpult zu überlassen. „Es mag sein, dass Onkel Erwin das früher mal hobbymäßig gemacht hat. Aber kann er eine ganze Nacht lang die Stimmung erkennen und die passende Musik abliefern?“, fragt sie provokativ. Professionelle DJs seien ab 500 Euro für den Abend zu bekommen, Equipment und Licht oftmals noch nicht eingerechnet.

Ein zweiter wichtiger Dienstleister sei für viele Paare der Hochzeitsfotograf. Hoch im Kurs stehen sogenannte Hochzeitsreportagen: Der Fotograf macht dabei nicht nur die klassisch gestellten Porträtaufnahmen, sondern begleitet den ganzen Tag vom Styling bis zur Party. Er hält dabei die vielen kleinen Szenen fest, die Braut und Bräutigam nicht mitbekommen – vor Aufregung und weil sie nicht überall gleichzeitig sein können. Im günstigsten Fall müssen Paare für diesen Service 1200 Euro hinblättern, oft deutlich mehr.

Nach Schivelbeins Eindruck sind viele Pärchen bereit dazu – vor allem den Bräuten seien Fotos wichtig. Sie kämen so an jene Bilder von sich, die sie in ähnlichem Stil zuvor monatelang auf Plattformen wie Pinterest und Instagram durchforsteten. „Inspiration zu suchen, ist an sich eine gute Sache, aber Pinterest hat viel kaputt gemacht“, findet die Hochzeitsplanerin. „Manche bekommen fixe Vorstellungen, die sich mit einem begrenzten Budget einfach nicht umsetzen lassen.“

Verspielt, natürlich, teuer

Vor allem bei der Dekoration zeige sich das. Der Trend zum Boho-, Hippie und Vintagestil hält an: Alles solle natürlich, leicht und verspielt daherkommen – günstiger werde es dadurch aber nicht.

Auch Inka Gohl aus Hasbergen ließ sich in sozialen Netzwerken inspirieren. Was ihr gefällt, das setzt die Masterstudentin allerdings einfach selbst um. Ihre gemeinsame Wohnung mit Elektriker Sven Latzke verwandelte sich in den vergangenen Wochen immer mehr zur Bastelstube.



An einer Wand im Wohnzimmer lehnt eine geschmückte Europalette mit Paarbildern, auf dem Esstisch türmen sich Dekoentwürfe, in Gästezimmer und Büro lagern Kartons mit verzierten Gläschen und Papiermaterialien. Die Werkstoffe kaufte Gohl gebraucht im Internet. Hochgerechnet habe sie schon mehr als 100 Arbeitsstunden in schmückende Accessoires investiert, glaubt die 28-Jährige. „Aber es macht mir einfach Spaß. "

Das Geld, das sie und ihr Verlobter so sparen, geben sie an anderer Stelle aus: etwa für einen geschmückten Planwagen, der sie und die engsten Gäste zum Standesamt und von dort zur Location bringen soll. 300 Euro kostet die Miete.



Schlagen manche Anbieter eigentlich eine Schippe drauf, wenn sie wissen, dass es um Hochzeiten geht? Diesen Vorwurf hört Planerin Schivelbein immer wieder – und will ihn nicht gelten lassen. Besonders häufig müssten sich Floristen und Konditoren für ihre Preise rechtfertigen, berichtet die Agenturinhaberin. „Aber ihre Sträuße und Torten sind nicht teurer, weil Hochzeit draufsteht, sondern weil der Anspruch ein ganz anderer ist.“ Es gehe um aufwändiges Design und Haltbarkeit. Ihre Beratungsleistung verrechneten die Anbieter dann im Endpreis.

Eine Verrechnung planen im Übrigen auch viele Brautleute ein: und zwar der Gastgeschenke. In Deutschland gelten nett verpackte 50 Euro pro Person als üblich. Das deckt allerdings nur selten die kompletten Auslagen der Gastgeber. Auch Kim Jara Schulte und Dennis Görtemöller aus Kalkriese, Lucas Probst und Daniela Strunk aus Greven und Inka Gohl und Sven Latzke aus Hasbergen kalkulieren vorsichtig mit den Scheinchen ihrer Gäste. Sie helfen, am Ende die schwarze Null zu erreichen oder sind eine willkommene Finanzspritze für die Hochzeitsreise.

Das wichtigste Gabe der Gäste sei aber ohnehin nicht monetärer Natur, sind sich alle einig. Familie und Freunde reisen an, um dem Hochzeitspaar ihre Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Das eigene Glück im Kreise der Lieben zu feiern: Das bleibe unbezahlbar.