Osnabrück. Viele private Parkplätze stehen leer, während die Besitzer mit dem Auto unterwegs sind. Wie wäre es, wenn andere Autofahrer die Parkplätze in der Zwischenzeit mieten könnten? Die von Osnabrücker Hochschulstudenten entwickelte Smartphone-App "Share A Lot" soll genau das ermöglichen.

Der englische Name für das nützliche Programm ist clever gewählt, weil doppeldeutig: "Share a lot" heißt übersetzt sowohl "Teile viel" als auch "Teile einen Parkplatz". Denn Abstellflächen für Autos sind mitunter schwer zu finden – insbesondere in Großstädten wie Osnabrück, wo die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen seit Jahren steigt.

"Parkplatzmangel kostet Pendler viel Zeit und Nerven. Deshalb können und müssen auch leer stehende Privatparkplätze besser genutzt werden", erklärte die Studentengruppe um Christopher Deutz und Ákos Kenyeres, als sie Ende Februar auf der traditionellen Hochschul-Projektmesse "Informatik und Elektrotechnik" der Öffentlichkeit einen Prototypen ihrer App präsentierte.





Leicht verdientes Geld

"Share A Lot" soll also potenzielle Vermieter und Mieter von Privatparkplätzen mittels Smartphone zusammenbringen. Eine Buchung ist den Angaben zufolge Wochen im voraus und bis auf eine halbe Stunde genau möglich. Bezahlt wird per Guthaben. Auch an ein Bewertungssystem haben die Studenten gedacht. Deutz und Kenyeres sind überzeugt:

"Dadurch, dass man auf diese Weise mit kleinstem Aufwand Geld verdienen kann, motiviert man Parkplatzbesitzer dazu, ihren Parkplatz zu teilen, um somit dem großen Parkplatzproblem entgegenzuwirken."





Und auch für die beiden Ideengeber soll sich die Erfindung auszahlen: Sie planen, auf "Share A Lot" ein eigenes Unternehmen zu gründen. Wann die App auf den Markt kommt, ist allerdings noch unklar. Fest steht: Sie soll auf iOS- wie auf Android-Endgeräten laufen.

Einen Raum hören

Auf der Projektmesse der Hochschule Osnabrück war die Parkplatz-App jedoch nur ein Vorhaben von vielen. Insgesamt stellten 63 Studenten in neun Gruppen ihre (teilweise in enger Kooperation mit Osnabrücker Firmen entwickelten) "Lösungen für die Welt von morgen" vor. Studiendekan Frank Thiesing freute sich: "So viele hatten wir noch nie."

Unter dem Titel "Audible Room" – zu Deutsch: hörbarer Raum – tüftelten Nachwuchsingenieure und -informatiker zum Beispiel an einer Möglichkeit, wie Blinde oder andere Sehbehinderte sich mithilfe ihrer Ohren besser zurechtfinden können. Die Idee: Über verschiedene Töne, ausgespielt auf einem Kopfhörer, sollen sie gewarnt werden, wenn etwa eine Wand, ein Tisch oder Stuhl im Weg stehen. Als künstliches Auge dient dabei die Microsoft Hololens – eine Brille, die mit Infrarot-Signalen ihre Umgebung abtastet und so jeden Raum zuverlässig und detailliert erkennt.

"Das Prinzip gleicht einem Sonar, wie es zum Beispiel auch Fledermäuse haben, um sich im Dunkeln zu orientieren", erklärten die Studenten. Anwender der Audible-Room-Software müssen sich dann nicht länger "umständlich mit den Händen oder einem Langstock vorantasten".