Osnabrück. Mit „Stella“ hat der Autor Takis Würger einen höchst umstrittenen Roman geschrieben. Jetzt ist Strafanzeige „wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener“ gegen ihn eingereicht worden. Am Dienstag, 5. März, liest Würger auf Einladung der Buchhandlung zur Heide im Blue Note in Osnabrück.

Der Fernseh-Film „Die Unsichtbaren – Wir wollen leben“ hat vor kurzem ein Thema in die Öffentlichkeit gebracht, das in der Forschung lange als Tabu betrachtet wurde. Darin ging es um Juden, die untergetauchte Juden an die Gestapo verrieten. In dem Film tauchte auch Stella Goldhagen auf. Um ihre Eltern vor der Deportation in ein Konzentrationslager zu schützen, kollaborierte sie mit den Nazis und spürte untergetauchte Juden in Berlin auf. Doch auch nachdem ihre Eltern umgebracht wurden, setzte sie ihre Tätigkeit als „Greiferin“ fort. Sie soll zwischen 600 und 3000 Juden verraten haben. Die genaue Zahl wurde nie bekannt. Nach Kriegsende konvertierte sie zum Christentum und wurde bekennende Antisemitin.

In seinem Roman „Stella“ erzählt der 33-jährige Takis Würger eine Liebesgeschichte aus der Sicht eines Mannes, der sich in die blonde und blauäugige Jüdin verliebt. Ihre Verbrechen dokumentiert Würger, indem er aus Akten des Sowjetmilitärtribunals zitiert. Das verurteilte sie 1946 zu zehn Jahren Lagerhaft. Eben wegen dieser Zitate ist Würger laut Berliner Morgenpost von der Witwe des Historikers Ferdinand Kroh angezeigt worden. Ihm hatte Stella Goldhagen ihre publizistischen Persönlichkeitsrechte übertragen. Dem Schriftsteller und Spiegel-Autor wird vorgeworfen, er habe das „Andenken der 1994 verstorbenen ,Stella‘ durch bewusst unwahre, unvollständige beziehungsweise verzerrende Tatsachenbehauptungen“ verunglimpft.

Würgers Roman zieht nicht nur einen juristischen Streit nach sich, sondern auch eine Debatte im Feuilleton und im literarischen Deutschland. Die Kulturredaktionen des Norddeutschen Rundfunks haben es zum „Buch des Monats“ gewählt; die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Zeit und die Süddeutschen Zeitung (SZ) warfen dem Autor Effekthascherei und Kitsch vor. „Stella“ sei ein „Ärgernis, eine Beleidigung oder ein richtiges Vergehen - und das Symbol einer Branche, die jeden ethischen oder ästhetischen Maßstab verloren zu haben scheint“, schrieb Fabian Wollf in der SZ.

Bei einer Lesung in Hildesheim nahm Würger Stellung zu der Debatte und der Kritik. Laut der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung sagte er, er habe sich von der Geschichte der wirklichen Stella inspirieren lassen und eine fiktive Geschichte geschrieben, die vor der Love Story zwischen dem naiven Schweizer Friedrich und der lebenslustigen Stella die Frage nach individueller Schuld stelle. Mal sehen, wie umstritten die Diskussion am Dienstag geführt wird.

Takis Würger, Blue Note, Osnabrück, Di., 5. 3., 20 Uhr, Eintritt: 8 Euro. Kartentelefon: 0541/600650 oder 350880.