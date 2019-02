Osnabrück. Die Oldtimer-Clubs aus der Region stehen im Mittelpunkt der 6. Oldtimer-Messe Osna-Oldies. Zu den zahlreichen Liebhaber-Stücken gesellt sich am Samstag, 2. März, und am Sonntag, 3. März, an der Halle Gartlage in Osnabrück auch ein Automobil, in dem gekrönte Häupter saßen. Und das ist sogar käuflich zu erwerben.

17 Clubs aus dem Großraum Osnabrück präsentieren sich am Samstag und Sonntag in den beheizten Zelten unter dem Motto „On The Road Forever – Oldtimerclubs und Ihre Aktivitäten“. Der schönste Stand wird am Sonntag mit einem Pokal prämiert.

Flankierend zu der Schau der Clubs werden Vorträge im Vortragsraum neben dem Haupteingang angeboten. So spricht Hermann Rutsch von den Oldtimerfreunden Hagen am Samstag um 11.30 Uhr über eine Reise in die Schweizer Bergwelt für Old- und Youngtimer. Am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr halten Jörg und Marlon Leker aus Georgsmarienhütte ihren Vortrag über die Charity-Rallye „20 Nations – 20 Länder in 16 Tagen“, bei der sie im vergangenen Jahr den 3. Platz belegt haben. Und Michael Plogmann vom Verein Oldtimer IG Osnabrück berichtet am Samstag um 15.15 Uhr aus dem Clubleben und über die Clubaktivitäten eines markenunabhängigen Oldtimerclubs. Anschließend steht um 17 Uhr die Proklamation und Verleihung der Jurypreise „schönster Oldtimer der Messe“ und „schönster Clubstand der Messe“ auf dem Programm.

Einer der Höhepunkte der Oldie-Messe ist sicher der Jaguar MK VII M Saloon aus den Jahr 1956. Dieser in Blau und Silber lackierte Wagen wurde nach seiner Erstauslieferung ab 1957 von Königin Ingrid von Dänemark als Staatskarosse genutzt. Er soll am Sonntag ab 15.30 Uhr versteigert werden und einen neuen Besitzer finden. Daneben kommen weitere Oldtimer unter den Hammer. „Es werden auch wieder Fahrzeuge für den Einstieg und kleinen Geldbeutel aufgerufen“, sagt Christian Werner, der die Messe veranstaltet.

Neben den Auktionen werden auch etliche Oldtimer bei den mehr als 85 gemeldeten Ausstellern aus dem gesamten Bundesgebiet auf der Messe zu sehen sein. Darunter sind auch Fahrzeuge aus der Karmann-Sammlung und vier Prototypen von Volkswagen aus Wolfsburg, die so fast nie auf der Straße gefahren sind.

Dazu wird ein großer Querschnitt durch die Oldtimerei von Accessoires über Fachliteratur und Ersatzteile bis in hin zum kompletten Oldtimer sowie Fachberatungen zum Oldtimer-Kauf, der richtigen Fahrzeugpflege und zu den Themen Entlackung und Instandsetzung angeboten. Der „Blech-Picasso“ Werner Pitzer wird am Stand von OTS ein Fahrzeug malen. Und Kinder können am Stand des Museums Industriekultur Autos aus Pappe und Gummibändern bauen.

6. Oldtimer-Messe OSNA-Oldies, Halle Gartlage, Osnabrück, Sa., 2. 3., und So., 3. 3., je 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5/4 Euro, Kinder bis zum zwölften Lebensjahr haben freien Eintritt. Infos unter www.osna-oldies.de.