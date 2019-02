Tosho Todorovic und Mike Titre im Blue Note in Osnabrück CC-Editor öffnen

Pur und ursprünglich ist die Musik, die Tosho Todorovic und Mike Titre von der Blues Company am Donnerstag in Osnabrück spielen. Foto: Manfred Pollert

Osnabrück. Sie sind die kahlen Köpfe der Blues Company und zeigen am Donnerstag, 28. Februar, dass sie auch zu zweit den Blues haben können. In Duo-Formationen kommen Tosho Todorovic und Mike Titre von der Blues Company ins Blue Note in Osnabrück.