Osnabrück. Auf „Schmitzeljagd“ geht der Komiker Ralf Schmitz in seinem neuen Programm. Was er dabei findet, zeigt er am Donnerstag, 28. Februar, in der Osnabrückhalle.

Sein neues Programm heißt „Schmitzeljagd“. So viel ist klar. Laut Presse-Info hat er es so genannt, weil er glaubt, dass unsere moderne Welt eine hektische Schnitzeljagd nach Glück ist. Deshalb stellt er Fragen wie: „Wie schaffe ich es bloß, tatsächlich jede Serie zu gucken, die mir empfohlen wird?“ Oder: „Fahr ich in den Urlaub oder in die Autowaschanlage? Brauche ich überhaupt ein schöneres Auto, oder tut‘s auch eine schlechtere Brille?“ So viel ist klar. Damit können die Zuschauer rechnen, die am Donnerstag in die Osnabrückhalle gehen. Der Rest ist völlig unklar, denn Ralf Schmitz ist ein Meister der Improvisation.

Publikum als Teil der Show

Wer sich die Comedy-Show von Ralf Schmitz ansehen möchte und einen lustigen Abend erleben will, dem sollte klar sein, dass sie und er zum guten Gelingen beitragen können. Wie beim Impro-Theater fordert der 44-jährige Schmitz sein Publikum auf, ihm Stichworte zu liefern oder Fragen zu stellen. Wer nicht Teil der Show und auf die Bühne geholt werden will, der sollte aber lieber nicht in der ersten Reihe sitzen. Schmitz neigt dazu, eben dieses zu tun. Allerdings trägt es durchaus zum Gelingen der Show bei, wenn sich ein „Opfer“ findet.

Improvisationstalent

„Der Abend lebt davon, dass die Zuschauer den Abend mitgestalten. Er ist nicht vorgezeichnet. Es kann sich alles entwickeln“, sagte Ralf Schmitz vor kurzem in einem Interview mit der Lingener Tagespost über sein neues Programm. Dort erzählte er auch, dass sein eigener Charakter auch immer Bestandteil seiner Improvisationen auf der Bühne sei. „Du bist pur, du bist Mensch. Da fließt viel vom Charakter ein, je nachdem, in welche Rolle man gerade schlüpft.“ Schmitz sei ein offener Mensch, sagte er über sich. Deswegen könne er auf der Bühne auch nicht kontrollieren, ob das, was er in seinen Shows sage, nun entlarvend sei oder nicht.

Sympathisches Energiebündel

In Oberhausen hat sein Konzept bestens funktioniert, wie die Neue Ruhr Zeitung schrieb. Der Chronist des Blattes sah nach der Show Menschen mit Lachtränen in den Augen. Dort haben die Zuschauer zum Beispiel gefragt, ob Pinguine Knie haben und gedacht, holländisch sei ein Dialekt. Dank des Oberhausener Publikums sei es ein gelungener Abend gewesen. Im Mittelpunkt stand aber eindeutig der Star-Komiker, wie der Rezensent resümierte: „Ralf Schmitz kommt sehr sympathisch rüber, über die teils kuriosen Ideen aus dem Publikum lacht er herzhaft. Der 1,68 Meter große Entertainer ist auf der Bühne ein Wirbelwind, der nur so strotzt vor Energie und guter Laune.“

Am Samstag, 1. März, ist Schmitz in der Emslandarena in Lingen.

Ralf Schmitz, Osnabrückhalle, Osnabrück, Do., 28. 2., 20 Uhr, Eintritt: 30 bis 35,55 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de oder der Nummer 0541/349024.