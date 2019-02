Leerstehender Bauernhof in Osnabrück-Haste gerät in Flammen CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr löscht den Brand in einem leerstehenden Bauernhof in Osnabrück-Haste. Foto: NWM-TV

Osnabrück. In Osnabrück-Haste ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer in einem leerstehenden Bauernhof ausgebrochen.