Osnabrück. Der Leiter des Gesundheitsdienstes für Stadt und Landkreis Osnabrück, Dr. Gerhard Bojara, warnt davor, dass die Grippewelle die Region Osnabrück bereits erreicht hat und erklärt im Interview mit unserer Redaktion, ob sich eine Grippeschutzimpfung jetzt noch lohnt.

Wie viele gemeldete Grippefälle gibt es in Stadt und Landkreis Osnabrück?

Bis Mitte Februar wurden dem Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis etwa 350 bis 400 Grippefälle gemeldet. Die Zahl der Grippekranken ist aber sicherlich um ein Vielfaches höher, weil nicht jeder einen Arzt aufsucht und nicht jeder Grippefall labordiagnostisch untersucht wird. Das ist aber die Voraussetzung für eine Grippemeldung.

In Niedersachsen gab es in dieser Saison bereits zwölf Grippe-Tote. Wie viele an Grippe erkrankte Patienten sind in unserer Region bereits infolge der Erkrankung verstorben?



Bislang wurden uns zwei Fälle aus Stadt und Landkreis Osnabrück gemeldet, bei denen eine Grippeerkrankung als Todesursache angegeben wurde. Die infolge einer Grippeerkrankung verstorbenen Menschen gehörten oft zur Risikogruppe der Älteren beziehungsweise über 80-Jährigen.

Wie viele Grippefälle registrierte der Gesundheitsdienst in der Saison 2017/2018?

Im vergangenen Jahr waren es insgesamt etwa 2000. Bis Mitte Februar 2018 verlief die Grippewelle ähnlich wie in dieser Grippe-Saison. Allerdings gab es ab Mitte Februar 2018 einen dramatischen Anstieg mit wöchentlich Hunderten gemeldeten Grippe-Fällen in unserer Region.

Hat die Grippewelle unsere Region aktuell bereits erreicht?

Wir haben aktuell noch nicht so einen drastischen Anstieg wie im Vorjahr. Wir wissen aber nicht, ob uns ein solcher Verlauf noch bevorsteht. Allerdings ist die Zahl der Grippefälle in den vergangenen Wochen bereits deutlich gestiegen. Die meisten der in dieser Saison bislang gemeldeten rund 400 Grippe-Kranken wurde uns in den vergangenen zwei Wochen gemeldet, sodass man auch aktuell schon sagen kann, dass die Grippewelle uns erreicht hat.

In dieser Saison ist für die gesetzlichen Krankenkassen erstmals die Impfung mit einem Vierfach-Grippeimpfstoff verbindlich. In dem im vergangenen Jahr zumeist verwendeten Dreifach-Impfstoff war der in der Saison dominierende Grippevirus Typ B der Yamagata-Linie nicht enthalten. Wirkt sich in dieser Saison nun positiv aus, dass der breiter wirksame Impfstoff genutzt wird?

Davon ist auszugehen. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest geringer, trotz der Impfung eine Grippe zu bekommen. Leider war es in der vergangenen Saison so, dass bei dem Impfstoff eine der beiden Influenza-B-Linien fehlte. Es heißt dennoch nicht, dass der Influenza-Impfstoff alle Grippeviren erfasst, sondern nur die vier voraussichtlich häufigsten Virustypen.

Im Dezember ging der Grippeimpfstoff in Osnabrück aus. Gibt es wieder ausreichend Impfstoff in der Region?



Ich habe vor Kurzem noch verschiedene Apotheken angerufen, die alle keinen Impfstoff mehr liefern konnten. Auch bei den Großhändlern ist aktuell nichts lieferbar. Daher muss man aktuell davon ausgehen, dass der Impfstoff nur noch bei den Ärzten vorhanden ist, die sich viel Impfstoff zurückgelegt haben. Die Patienten müssen sich bei ihrem jeweiligen Hausarzt erkundigen, ob der Impfstoff dort noch verfügbar ist.

Wie lange kann die Grippesaison noch anhalten?

Die Grippesaison dauert etwa von Oktober bis April.

Es dauert zwei Wochen, bis der Impfstoff wirkt. Ist eine Impfung noch sinnvoll?

Generell gilt: Jeder sollte sich so früh wie möglich gegen Grippe impfen lassen. Auch denjenigen, die es sich jetzt aufgrund der aktuellen Grippewelle überlegen, würde ich eine Impfung jetzt noch empfehlen, da die Grippesaison durchaus noch sechs Wochen dauern kann.

Welchen Patientengruppen empfehlen Sie die Impfung?

Grundsätzlich empfehle ich die Impfung allen. Am größten ist die Gefahr jedoch für kleine vorerkrankte Kinder, ältere Menschen, chronisch Kranke.

Wie kann man sich vor einer Grippeerkrankung schützen, wenn beim jeweiligen Hausarzt kein Impfstoff mehr vorhanden sein sollte?

Grippe wird durch Tröpfchen übertragen. Wenn jemand hustet oder niest, ist die Ansteckungsgefahr groß. Je mehr man mit Menschen in Kontakt ist, desto größer ist das Risiko, sich anzustecken. Man könnte also den Kontakt zu Menschen minimieren und größere Menschenansammlungen vermeiden. Am wichtigsten ist Händehygiene und Händedesinfektion. Das Händeschütteln sollte zu Zeiten einer Grippewelle, wie sie aktuell läuft, also vermieden werden. Das gilt insbesondere für die Risikogruppen.

Was sind Symptome einer echten Grippe?

Plötzlicher Krankheitsbeginn, schweres Krankheitsgefühl, hohes Fieber. Wenn dann noch Husten dazu kommt, könnte es gefährlich werden, weil dann auch die Lunge beteiligt ist. Eine Lungenentzündung im Rahmen einer Grippeerkrankung ist hochgradig gefährlich und kann im schlimmsten Fall zum Tod führen.

Wie lässt sich die echte Grippe von einem grippalen Infekt unterscheiden?

Der grippale Infekt wird auch als Erkältung beschrieben und äußert sich in Schnupfen, Husten oder etwas erhöhter Temperatur. Jeder, der selbst aber schon mal eine echte Grippe hatte, der kann diese aufgrund der Heftigkeit der Erkrankung deutlich von einer normalen Erkältung unterscheiden.