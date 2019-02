Osnabrück. Wie kommt es, dass eine ganze Familie lustig ist? Und mit Luke Mockridge sogar einen Superstar der Comedy-Szene hervorgebracht hat, der große Hallen füllt – demnächst auch wieder in Osnabrück.

Ein ganzes Vierteljahrhundert lang gehörte der kanadische Schauspieler und Stand-Up-Comedian Bill Mockridge zum festen Inventar der Lindenstraße. Noch bevor die erste und älteste deutsche Seifenoper im kommenden Jahr nach 35 Jahren komplett von der Bildschirmfläche verschwindet, starb bereits vor drei Jahren Mockridges Figur und Alter Ego Erich Schiller – der zweite Mann von Mutter Beimer – den Serientod.

Im Scripted-Reality-Format „Die Mockridges – Eine Knallerfamilie“ durfte Bill Mockridge sich dann aber zwei erfolgreiche Staffeln lang selbst spielen – als artverwandter und diesmal tatsächlicher Ehemann der Italienerin Margie Kinsky, die ebenfalls Schauspielerin ist und Kabarettistin und mit der auch in gemeinsamen Bühnenprogrammen auftritt; sowie als Vater von sechs Söhnen, die beruflich kreativ allesamt „irgendwas mit Medien“ machen, exemplarisch für ihre Generation. Da ist der Film- und Fernsehregisseur Nick, das Model und der DJ Liam, der Schauspieler Jeremy, der Musiker und Film- und Bühnenmusikproduzent Leonardo (Lenny) und Matthew (Matt), der Autor, Motivator und Unternehmer, der in der von ihm mitgegründeten Boygroup Part Six gesungen hat.

Von der Lindenstraße auf die Bühne

Der berühmteste Sohn der Sixpack-Boygroup aus der liebevoll-chaotischen Mockridge-Mockumentary und -Sippe ist aber Luke, der als erfolgreicher Comedian und Fernsehunterhalter am deutlichsten in die Fußstapfen seiner Eltern tritt, die ihn wie seine Brüder bis heute „Luki“ nennen. Auch er startete wie Vater Bill seine Fernsehkarriere in der öffentlich-rechtlichen Lindenstraße, hat von dort aus aber seinen ganz eigenen Weg gemacht – bis hin zu einer eigenen, im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Show im Privatfernsehen, wo er zwischenzeitlich als Nachfolger von Stefan Raab gehandelt wurde.

Nicht zuletzt führte ihn sein Talent aber auch auf sämtliche Live-Comedy-Bühnen dieser Republik. Seine Programme unterzieht Luke Mockridge dabei stets einem Testlauf durch kleinere Clubs, bevor er sich mit ihnen auch in die großen Hallen wagt, die er regelmäßig ausverkauft.



Mit Augenzwinkern und Bodenhaftung

Dass der 29-Jährige selbst auf der größten Bühne immer noch der umgängliche, nette und lustige Kumpeltyp von Nebenan aus dem Bonner Stadtteil Endenich ist, der nahbar und auf dem Boden geblieben ist, kann wohl als ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg gelten. Zu verdanken hat er die ausgeprägte Bodenhaftung auch und vor allem seiner Einbindung in die Familie und insbesondere seiner Mutter Margie, die ihn immer wieder dazu ermahnt, nicht abzuheben und er selbst zu bleiben. Wenn Luke Mockridge rein deskriptiv und ohne tieferen Sinn Jugenderinnerungen aus den Neunzigerjahren mit viel Humor und Augenzwinkern – und zwischendurch auch singend am Klavier sitzend – auf den Punkt bringt, ist das Identifikationspotenzial hoch unter seinen Fans, die größtenteils aus seiner Generation stammen und mit denen er zuweilen auch spontan und auf Augenhöhe interagiert.

Zerstreuung statt Zuspitzung

Als ausgewiesener Familienmensch mit Komiker-Gen spricht er aber mitunter auch sowohl ein älteres als auch ein jüngeres Publikum an. Als Kosmopolit mit doppelter, väterlicherseits kanadischer und mütterlicherseits italienischer Staatsbürgerschaft, ist er weltoffen, als Kind der Neunziger aber auch nostalgisch. Es liegt der rheinischen Frohnatur denkbar fern, den moralischen Zeigefinger zu erheben oder mahnende politische Botschaften zu vermitteln. Ganz im Gegenteil dient Luke Mockridges launige Alltags-Comedy eher der persönlichen Erinnerung an vermeintlich bessere Zeiten und der inhaltlichen Zerstreuung. Im Gegensatz zum politischen Kabarett taugt sie dazu, von aktuellen globalen Problemen abzulenken statt sie zuzuspitzen. Und kann dabei unterhaltsam entspannend und beruhigend wirken – wenn man sich denn darauf einlassen mag und bestenfalls in den Neunzigerjahren groß geworden ist.